La cadena colombiana Juan Valdez puso en marcha este viernes en Bogotá su tienda más grande a nivel global, un espacio concebido para ofrecer una experiencia inmersiva en torno a la cultura del café. El local apuesta por bebidas elaboradas con granos premium que, en su mayoría, suelen destinarse a mercados internacionales.

Durante la inauguración de Juan Valdez 1959, ubicada en el Parque de la 93 —una de las zonas de mayor actividad gastronómica y de entretenimiento de la capital colombiana—, el gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (FNC), Germán Bahamón, destacó que el establecimiento permitirá a los consumidores locales acceder a cafés de alta especialidad.

“Esta tienda va a tener la posibilidad de ofrecer los mejores cafés del mundo. Normalmente los cafés de especialidad, los cafés de mayor valor se exportan, ahora en Colombia podemos tomar los mejores cafés del mundo”, señaló.

El nombre del local remite a 1959, año en que nació la marca creada por los cafeteros colombianos y representada por el icónico campesino de bigote espeso acompañado de su mula cargada de sacos de café, imagen que con el tiempo se consolidó como símbolo del país.

Bahamón subrayó que el café ha sido clave en la historia económica de Colombia. “El desarrollo de Colombia ha sido a partir del café (…) Sabemos perfectamente que el café desarrolló nuestra economía y hoy lo que queremos es seguir exaltando el trabajo que de manera denodada hacen nuestros caficultores y llevarlo a otro nivel”, afirmó.

La nueva tienda Juan Valdez en Bogotá es la más grande de la cadena y busca posicionarse como un referente de la cultura cafetera colombiana. Foto: EFE.

Café, gastronomía y nuevos hábitos de consumo

El ejecutivo añadió que Juan Valdez 1959 —que ocupa tres plantas e incorpora espacios gastronómicos y áreas de coworking— aspira a convertirse en un punto de referencia para el turismo nacional e internacional interesado en conocer “lo mejor del país cafetero”.

“Le vamos a enseñar a los consumidores a que cambien los hábitos de consumo, a que exploren otros perfiles sensoriales en taza y tengan esa posibilidad de seguir regalando lo mejor que tiene Colombia, que es el café”, sostuvo Bahamón.

Por su parte, Camila Escobar, presidenta de Procafecol, empresa encargada de comercializar la marca, explicó que la tienda fue diseñada como un espacio de encuentro alrededor del café.

El primer nivel, denominado ‘Origen’, permite a los visitantes elegir entre distintas variedades producidas en el país y observar el proceso de tostado y preparación, con el acompañamiento de baristas. El segundo piso, ‘Oficio’, integra al café con una propuesta culinaria más amplia. Finalmente, en la tercera planta, llamada ‘Ritual’, se realizarán catas y experiencias guiadas por maestros cafeteros.

“Queremos que el café sea ese amigo nuestro en cada momento (…) esa bebida que nos permite conectarnos, que nos permite también desconectarnos, que nos permite estar solos pero que también está cada vez que queremos estar con alguien”, expresó Escobar.

Con información de EFE.