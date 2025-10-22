A vehicle at the Ambipar operational complex in Nova Odessa, Sao Paulo state, Brazil.
A vehicle at the Ambipar operational complex in Nova Odessa, Sao Paulo state, Brazil.
El gobierno de Brasil considera que la reciente oleada de problemas en el mercado de crédito corporativo del país son casos aislados que no representan un riesgo sistémico, según personas con conocimiento del asunto.

