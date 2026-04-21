Dos clientas salen de la tienda de ropa Primark con sus compras en el centro de Cardiff el 23 de octubre de 2020. Associated British Foods anunció el 21 de abril de 2026 que escindiría su cadena de moda económica Primark, dividiendo así una de las mayores empresas de consumo del país. (Foto de Geoff Caddick / AFP)
Dos clientas salen de la tienda de ropa Primark con sus compras en el centro de Cardiff el 23 de octubre de 2020. Associated British Foods anunció el 21 de abril de 2026 que escindiría su cadena de moda económica Primark, dividiendo así una de las mayores empresas de consumo del país. (Foto de Geoff Caddick / AFP)
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Agencia AFP
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Associated British Foods (ABF), casa matriz de Primark, anunció el martes la próxima escisión de la cadena de ropa de bajo costo de su actividad principal, la alimentación, con el fin de optimizar la gestión de dos divisiones con perfiles diferentes.

El consejo de administración “concluyó que una escisión es la mejor manera de maximizar los rendimientos a largo plazo para los accionistas, teniendo en cuenta la dimensión que ha alcanzado Primark” dentro del grupo, indicó en un comunicado su presidente, Michael McLintock.

Primark, creada en 1969 en Irlanda bajo el nombre Penneys, representa cerca de la mitad de los ingresos del grupo.

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El resto de la actividad se orienta a la alimentación, siendo ABF un importante productor de azúcar y propietario de numerosas marcas como Twinings, Jordans u Ovomaltine.

Durante años, ABF ha afirmado que nunca separaría Primark del grupo, argumentando que una estructura de conglomerado ofrecía ventajas”, pero “cuanto más crecía Primark, más se reforzaban los llamamientos para dejarla volar por sí sola”, según el analista Dan Coatsworth, de la empresa AJ Bell.

En opinión del experto, los productos alimentarios y la moda no atraen necesariamente a los mismos inversores.

Empleados de Primark se preparan para la inauguración de una tienda en Montpellier, al sur de Francia, el 10 de septiembre de 2025. (Foto de GABRIEL BOUYS / AFP)
Empleados de Primark se preparan para la inauguración de una tienda en Montpellier, al sur de Francia, el 10 de septiembre de 2025. (Foto de GABRIEL BOUYS / AFP)

ABF, que presenta una capitalización bursátil de aproximadamente US$ 16,000 millones, conservará su nombre.

Primark cuenta con cerca de 500 comercios en 19 países, entre ellos España, con una facturación anual de casi US$ 12,000 millones y más de 83,000 empleados.

La división de alimentación, por su parte, está presente en 52 países, con una facturación anual de unos US$ 12,250 millones y más de 55,000 empleados.

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