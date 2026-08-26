Wall Street cierra en verde tras bajada en el rendimiento de los bonos del Tesoro. (Ángel Colmenares / EFE)
Wall Street cierra en verde tras bajada en el rendimiento de los bonos del Tesoro. (Ángel Colmenares / EFE)
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Redacción Gestión
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y el renovado interés de los inversionistas por las acciones tecnológicas.

Al término de la sesión,

En tanto, el rendimiento de los bonos a 10 años cayó a 4,625%.

La estabilización en el mercado de bonos se produce tras conocerse que el Departamento del Tesoro estudia utilizar parte de su Cuenta General, que ronda el billón de dólares, para financiar recompras de deuda pública.

Al margen de ello,

El petróleo intermedio de Texas (WTI) bajó 3.12%, hasta 82,36 dólares el barril, ante la expectativa de que Estados Unidos pause los ataques contra Irán mientras despliega su campaña de bloqueo económico.

El apetito por el riesgo se notó en casi todos los sectores, especialmente el tecnológico, seguido por el de comunicaciones y salud.

También ascendieron sus empresas rivales, como AMD y Micron. En cuanto a los datos económicos, el índice de confianza de los consumidores medido por el Conference Board fue más flojo de lo esperado en agosto, mientras que la cifra de julio se revisó a la baja.

“La inflación ha superado el crecimiento salarial durante cuatro meses consecutivos, lo que significa que el sueldo medio permite comprar menos hoy que en primavera”, indicó en una nota Bret Kenwell, analista de inversiones de eToro en Estados Unidos.

Por otro lado, los analistas estarán pendientes de los informes de mañana sobre el PIB y la inflación PCE, además de cualquier pista sobre política monetaria del presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, en el simposio de Jackson Hole.

En otros mercados, el oro subía a su máximo precio en unos tres meses, 4,723 dólares la onza, impulsado por la debilidad del dólar, que se cambiaba a 0.86 euros al cierre de Wall Street.

Elaborado con información de EFE.

La rentabilidad del bono estadounidense a 30 años, observada con atención tras alcanzar la semana pasada su nivel más alto en casi 20 años, descendió a 5,162%. Foto: Michael Nagle/Bloomberg
La rentabilidad del bono estadounidense a 30 años, observada con atención tras alcanzar la semana pasada su nivel más alto en casi 20 años, descendió a 5,162%. Foto: Michael Nagle/Bloomberg

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