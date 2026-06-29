Estados Unidos e Irán acordaron suspender sus ataques y tienen previsto continuar las conversaciones pese a la reciente reanudación de las hostilidades, indicó el domingo en la noche a la AFP un funcionario estadounidense.

Ambos países han intercambiado ataques en días recientes, pese a haber alcanzado el 17 de junio un frágil memorándum de entendimiento que busca poner fin al conflicto. La guerra empezó a finales de febrero e interrumpió el tráfico por el vital paso marítimo.

Bajo el acuerdo, Teherán se comprometió a permitir el paso seguro de buques comerciales a través del estrecho de Ormuz. Por su parte, Washington acordó levantar su bloqueo a puertos iraníes.

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“Las conversaciones técnicas están programadas para continuar sobre todas las áreas del MDE”, dijo un funcionario estadounidense a la AFP en un correo electrónico. “Ambas partes se abstendrán por ahora y los buques podrán moverse libremente”.

El funcionario no proporcionó detalles sobre el día ni el lugar en que se llevarán a cabo las conversaciones, pero dos funcionarios estadounidenses y una tercera fuente dijeron al medio estadounidense Axios y a CNN que las discusiones se reanudarían el martes en Catar.

El presidente estadounidense, Donald Trump, reiteró amenazas previas de acciones militares si continúan los ataques iraníes, afirmando el sábado que Irán “dejaría de existir” si Estados Unidos se ve “obligado” a reanudar la guerra.

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En los días transcurridos desde la firma de un acuerdo mediado por Pakistán destinado a poner fin a la guerra, Estados Unidos e Irán han llevado a cabo ataques recíprocos, culpándose mutuamente de violar su alto el fuego.

La más reciente escalada se produjo a primera hora del domingo, cuando el ejército estadounidense dijo que había atacado 10 objetivos militares iraníes debido a la “continua agresión iraní contra el transporte marítimo comercial”.