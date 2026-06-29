Irán dice que recibirá US$ 6,000 millones de fondos congelados tras acuerdo con EE.UU.

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, afirmó este lunes que su país recibirá US$ 6,000 millones de los fondos bloqueados iraníes en Catar como parte del memorando de entendimiento firmado con Estados Unidos para poner fin a la guerra.

“De un total de US$ 12,000 millones de fondos iraníes en Catar, 6,000 millones (de dólares) serán liberados y repatriados al país, mientras que se están llevando a cabo gestiones para recuperar el resto de estos recursos”, dijo el mandatario en un encuentro con el ayatolá Musa Shabiri Zanjani en la ciudad de Qom.

LEA TAMBIÉN: Estados Unidos bombardeó a Irán tras violar acuerdo de alto al fuego en Ormuz

Pezeshkian defiende el memorando alcanzado

Pezeshkian defendió además el memorando alcanzado con Estados Unidos como una “gran victoria para el pueblo iraní” y recordó que Washington ha levantado las sanciones sobre el petróleo y la industria petroquímica.

El memorando de entendimiento firmado el 17 de junio se tambalea después de que los dos rivales hayan intercambiado ataques los últimos días en su pulso por el control del estrecho de Ormuz, paso estratégico para el comercio de petróleo.

El primer ministro israelí dijo este viernes que el acuerdo alcanzado ayer con el Líbano, con mediación de EE.UU., "supone un duro golpe para Irán y Hizbulá", ya que permite que las tropas israelíes no se retiren del territorio ocupado mientras exista una "amenaza". Foto: EFE/Oficina del Primer Ministro de Israel.

Irán sostiene que es el único responsable del tráfico en el paso y ha avisado que cualquier intento por reabrir rutas no controladas por Teherán «retrasará la reapertura” del estrecho, mientras Washington se opone a ello.

Según el portal estadounidense Axios, Estados Unidos e Irán acordaron detener los bombardeos de los últimos días y reunirse esta semana en Qatar.