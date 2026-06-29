Irán dice que recibirá US$ 6,000 millones de fondos congelados tras acuerdo con EE.UU.

Irán. (Foto: EFE)
Irán. (Foto: EFE)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Agencia EFE
Agencia EFE

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, afirmó este lunes que su país recibirá US$ 6,000 millones de los fondos bloqueados iraníes en Catar como parte del memorando de entendimiento firmado con Estados Unidos para poner fin a la guerra.

, dijo el mandatario en un encuentro con el ayatolá Musa Shabiri Zanjani en la ciudad de Qom.

LEA TAMBIÉN: Estados Unidos bombardeó a Irán tras violar acuerdo de alto al fuego en Ormuz

Pezeshkian defiende el memorando alcanzado

Pezeshkian defendió además el memorando alcanzado con Estados Unidos como una “gran victoria para el pueblo iraní” y recordó que Washington ha levantado las sanciones sobre el petróleo y la industria petroquímica.

El memorando de entendimiento firmado el 17 de junio se tambalea después de que los dos rivales hayan intercambiado ataques los últimos días en su pulso por el control del estrecho de Ormuz, paso estratégico para el comercio de petróleo.

El primer ministro israelí dijo este viernes que el acuerdo alcanzado ayer con el Líbano, con mediación de EE.UU., "supone un duro golpe para Irán y Hizbulá", ya que permite que las tropas israelíes no se retiren del territorio ocupado mientras exista una "amenaza". Foto: EFE/Oficina del Primer Ministro de Israel.
El primer ministro israelí dijo este viernes que el acuerdo alcanzado ayer con el Líbano, con mediación de EE.UU., "supone un duro golpe para Irán y Hizbulá", ya que permite que las tropas israelíes no se retiren del territorio ocupado mientras exista una "amenaza". Foto: EFE/Oficina del Primer Ministro de Israel.
LEA TAMBIÉN: EE.UU. rechaza que Irán cobre tarifas a buques en el estrecho de Ormuz

Irán sostiene que es el único responsable del tráfico en el paso y ha avisado que cualquier intento por reabrir rutas no controladas por Teherán «retrasará la reapertura” del estrecho, mientras Washington se opone a ello.

Según el portal estadounidense Axios, Estados Unidos e Irán acordaron detener los bombardeos de los últimos días y reunirse esta semana en Qatar.

TE PUEDE INTERESAR

Irán dice que recibirá US$ 6,000 millones de fondos congelados tras acuerdo con EE.UU.
Irán lanza misiles contra Baréin y Kuwait tras ataques de Estados Unidos
Estados Unidos bombardeó a Irán tras violar acuerdo de alto al fuego en Ormuz
Trump acusa a Irán de una violación “insensata” de la tregua tras ataque a un buque en Ormuz

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.