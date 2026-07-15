Programa Líderes sin guion, todos los martes a las 4:00 p.m. por el canal de YouTube de Diario Gestión.
Programa Líderes sin guion, todos los martes a las 4:00 p.m. por el canal de YouTube de Diario Gestión.
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Ani Lu Torres
mailAni Lu Torres

A pocos meses de cumplir 80 años, Raúl Diez Canseco no habla de retiro. El fundador presidente de la corporación educativa Universidad San Ignacio de Loyola (USIL) asegura que la transformación de la educación superior aún está lejos de terminar y que el siguiente paso de la institución será consolidar un modelo donde la presencialidad y la virtualidad convivan de manera permanente.

TE PUEDE INTERESAR

Perú “sin conexión” entre la educación y el empleo: los millones que le cuestan al país
Gobierno oficializa a Jorge Marticorena, congresista de APP, como nuevo ministro de Educación
Educación en Perú: presupuesto crece, pero 12 ministros desde 2021 frenan los resultados
Educación con innovación y tecnología: Lo que plantean 3 candidatos sobre el sector
Keiko Fujimori plantea construir 2 mil colegios y eliminar la ideología de género en educación

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.