Con ese objetivo, anunció que en agosto presentarán oficialmente la USIL Digital, una plataforma que concentrará su apuesta por la educación híbrida, la cual estaría no solo en Perú, sino que tendría alcance regional.

“Hay personas que pierden demasiado tiempo trasladándose a la universidad y necesitamos ofrecer un sistema mucho más amigable”, señaló durante una entrevista con el programa Líderes sin Guion que se transmite todos los martes a las 4:00 p.m. en el canal de YouTube de Diario Gestión.

“La tecnología obliga a pensar en el factor tiempo. Hay estudiantes que invierten horas en desplazarse. Por eso, en agosto salimos con toda la USIL Digital”, adelantó.

“Ya no es importante cuántos estudiantes terminaron, sino qué hicieron después y qué están haciendo hoy”, sostuvo el fundador y presidente de la corporación USIL.

El proyecto forma parte de una estrategia más amplia para fortalecer el ecosistema educativo que ha construido durante más de cuatro décadas. Actualmente, la organización reúne programas que van desde el nivel inicial hasta doctorados, además de operaciones internacionales. “Somos una institución integrada. Tenemos desde nido hasta doctorado”, comentó.

Expansión fuera del Perú

El fundador de la USIL indicó que uno de los focos está puesto en fortalecer San Ignacio University, en Estados Unidos, donde buscan ampliar su presencia académica.

En paralelo, evalúan una expansión hacia España. Si bien la institución ya mantiene convenios con organizaciones de ese país, reconoce que aún trabajan para consolidar un modelo económicamente sostenible antes de dar un paso mayor.

El proceso de internacionalización también ha permitido exportar conocimiento. Según explicó, docentes peruanos vienen participando en programas de capacitación fuera del país: “se está exportando capacitación educativa”, señaló.

Historia empresarial

La trayectoria del empresario peruano -quien también fue el primero en traer una franquicia estadounidense al país- comenzó precisamente con un emprendimiento educativo. Luego de crear y dictar clases en una academia preuniversitaria, impulsó la creación del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL), posteriormente un colegio y, años después, la universidad.

Hoy, asegura, el principal indicador de éxito ya no es el número de estudiantes que ingresan o egresan. “Ya no es importante cuántos terminaron, sino qué hicieron después y qué están haciendo hoy”, sostuvo.

Actualmente, señaló que alrededor de 20,000 estudiantes egresan cada año de la universidad que fundó, mientras que el colegio reúne aproximadamente 5,000 alumnos.

Nuevos proyectos

Además de la digitalización, el fundador de USIL reveló que trabaja en una nueva iniciativa enfocada en educación inclusiva. El proyecto busca desarrollar competencias laborales para jóvenes con discapacidad y permitirles acceder a un diploma de high school estadounidense mediante autorizaciones obtenidas en Estados Unidos.

“Quiero que esos jóvenes puedan desarrollar sus capacidades y ser aceptados por el mercado laboral”, indicó.