En cumplimiento con lo establecido por la normativa sobre la actualización de las tarifas eléctricas, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) ha efectuado la revisión mensual correspondiente a octubre del 2025.

Como resultado de dicha revisión, a partir del 4 de octubre de 2025, las tarifas eléctricas del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) tuvieron una reducción promedio de -1.03% para los usuarios domiciliarios y de -0.89% para los usuarios comerciales e industriales.

Así lo informó el mencionado ente regulador, que recordó que la tarifa eléctrica está compuesta por los costos eficientes de generar, transmitir y distribuir la electricidad a los usuarios.

¿A qué obedece la variación?

El reajuste tarifario en el sistema eléctrico interconectado nacional responde a la aplicación de las fórmulas de actualización de los peajes de transmisión, del Cargo Fijo y del Valor Agregado de Distribución (VAD).

Estos componentes de las tarifas han registrado una variación por el Índice de Precios al por Mayor (IPM), al tipo de cambio y los precios del cobre y aluminio.

Tarifas también bajan en zonas aisladas

Por otro lado, la entidad reportó que las tarifas eléctricas de los Sistemas Eléctricos Aislados, tuvieron una reducción promedio de -0,65% para los usuarios domiciliarios y de -0,39% para los usuarios comerciales e industriales.

De acuerdo con la normatividad vigente, las tarifas eléctricas son revisadas por Osinergmin cada mes, a partir de fórmulas de actualización y valores de indicadores como: el IPM, el tipo de cambio, el precio del gas natural, los precios de los combustibles.

También forman parte de la revisión las variaciones en los precios del cobre y aluminio; así como de los contratos suscritos entre empresas de generación y distribución para dotar de energía eléctrica a los usuarios.

Con este resultado, el ente regulador informó que, durante el presente año, al mes de octubre 2025, la variación acumulada de las tarifas domiciliarias en el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional es de -6.76%.

