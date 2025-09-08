En cumplimiento con lo establecido por la normativa sobre la actualización de las tarifas eléctricas, Osinergmin informó que efectuado la revisión mensual correspondiente al presente mes.

Como resultado de dicha revisión, informó a Gestión que, a partir del 4 de setiembre de 2025, las tarifas eléctricas del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) tendrán un alza promedio de 0.07% para los usuarios residenciales, y de 0.07% para los usuarios comerciales e industriales.

Ese organismo regulador recordó que la tarifa eléctrica está compuesta por los costos eficientes de los sectores de generación, transmisión y distribución de electricidad a los usuarios.

¿Cuál es la causa del alza?

El reajuste tarifario en el SEIN responde a la entrada en operación comercial del proyecto de transmisión eléctrica en alta tensión Enlace 220 kV Pariñas- Nueva Tumbes, Subestaciones y Ampliaciones asociadas, el 04 de agosto de 2025.

El ingreso de estas instalaciones -avizora el regulador- mejorará la confiabilidad del suministro eléctrico en hogares e industrias en la zona norte del país.

Reducción en zonas aisladas

Por otro lado, las tarifas eléctricas de los Sistemas Eléctricos Aislados, tendrán una reducción promedio de -0,53% para los usuarios domiciliarios y de -0,71% para los usuarios comerciales e industriales.

Este reajuste tarifario -en este caso de sistemas no conectados al SEIN- responde a la actualización de los Precios en Barra Efectivos, por la variación del Indice de Precios al por Mayor (IPM) y precios de los combustibles (Diésel y Residual, usados para la generación de la energía).

De acuerdo con la normatividad vigente, las tarifas eléctricas son revisadas por Osinergmin cada mes, a partir de fórmulas de actualización y valores de indicadores como el Índice de Precios al por Mayor (IPM), el tipo de cambio.

¿Cómo varió la tarifa hasta ahora?

También toma en cuenta el precio del gas natural, los precios de los combustibles, los precios del cobre y aluminio; así como de los contratos suscritos entre empresas de generación y distribución para dotar de energía eléctrica a los usuarios.

A pesar de estos ligeros ajustes tarifarios a usuarios en el SEIN, Osinergmin refiere que, durante el presente año, al mes de setiembre 2025, la variación acumulada de las tarifas residenciales en el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional es de una reducción de 5.73%.