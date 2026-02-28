El movimiento a la baja del dólar registrado esta semana marcaría el fin del impacto generado por la designación del nuevo presidente del Perú José María Balcázar, estimaron analistas.

La tranquilidad volvió al mercado luego de que al inicio de la semana Balcázar designó como Presidenta del Consejo de Ministros a Denisse Miralles, quien venía de ser ministra de Economía en el anterior gobierno de José Jerí. Esto implica una continuidad en políticas fiscales moderadas, indicaron.

Cabe recordar que la cotización del dólar había sumado hasta el viernes 20 de febrero dos jornadas consecutivas al alza, pues aún no se conocía quién sería el premier ni ministros del nuevo presidente Balcázar, el cual pertenece al partido de izquierda Perú Libre.

“Eso generó un rebote en el tipo de cambio la semana pasada, pues el nuevo presidente es del partido del expresidente Pedro Castillo y eso generó incertidumbre. Pero ahora ya ese efecto quedó disipado, ya no hay ruido por ese lado”, indicó Allisson Pérez, trader de divisas en Renta4 SAB.

Cabe anotar que en una anterior nota de Gestión se había anticipado que si el presidente Balcázar nombraba a ministros con un perfil más técnico que político, ello iba a frenar el alza en la cotización del dólar que surgió con la designación del nuevo presidente del Perú.

Cotización del dólar en Perú: previsiones

Hacia adelante los analistas estiman que la cotización del dólar seguirá presionada a la baja por varios factores.

Uno de ellos es la incertidumbre a nivel global -y también con efecto en el Perú- sobre los nuevos aranceles anunciados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. “Eso genera presión a la baja en el dólar”, apuntó Allisson Pérez.

Otro factor que sigue presionando a la baja del dólar son los altos precios de los metales, “Con ello ingresan fuertes remesas por las exportaciones”, indicó Jimmy Astocondor, profesor de finanzas de Pacífico Business School.

Asimismo, hacia el mediano plazo el mercado estará atento a las próximas encuestas sobre las preferencias electorales, de cara a las elecciones presidenciales en Perú, a realizarse en abril del 2026.

Si en los próximos sondeos los candidatos de derecha siguen liderando como hasta ahora, no habría mayor efecto en el tipo de cambio. Pero si gana preferencia algún candidato de izquierda “el dólar podría retomar el alza, por un tema especulativo político”, apuntó Astocondor.