Hacia adelante los analistas estiman que la cotización del dólar seguirá presionada a la baja por varios factores.
Hacia adelante los analistas estiman que la cotización del dólar seguirá presionada a la baja por varios factores.
Únete a nuestro canal
José Carlos Reyes Leyva
mailJosé Carlos Reyes Leyva

La cotización del dólar en Perú cerró la semana a la baja. Así, el viernes 27 de febrero terminó la jornada cambiaria en S/ 3,354, por debajo del anterior cierre del jueves 26 de febrero, de S/ 3,356. Asimismo, representa una caída respecto al cierre de la semana anterior, pues el viernes 20 de febrero la cotización había terminado en S/ 3,363.

TE PUEDE INTERESAR

Cobre, dólar y déficit: qué pasaría si el viento externo deja de soplar a favor
Cotización del dólar sube tras designación de nuevo presidente del Perú
Presidente Balcázar plantea “cuota” de empleo juvenil para empresas: ¿fomento o destrucción?
Gobierno de José Balcázar responde a De Soto tras juramentación de Gabinete Miralles
Juramentación del primer gabinete del Gobierno de Balcázar: Denisse Miralles preside la PCM

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.