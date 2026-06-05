En los procesos de reclutamiento masivo, la disponibilidad de los candidatos se ha convertido en un desafío cada vez más relevante para las empresas. Según datos de Adecco Perú, el 57% de los postulantes que participa en procesos de alto volumen solicita ser contactado fuera de su horario laboral, una tendencia que refleja la necesidad de flexibilizar las estrategias tradicionales de selección.

Ante este escenario, las compañías vienen incorporando herramientas tecnológicas que les permitan optimizar los tiempos de contratación y mejorar el contacto con los candidatos. De acuerdo con la firma, cuando los procesos se ajustan a la disponibilidad del postulante y no a la de la organización, los plazos de contratación pueden reducirse hasta en 70%.

Como parte de esta estrategia, Adecco ha incorporado herramientas de inteligencia artificial para optimizar etapas iniciales del proceso de selección, como el análisis de información y la preclasificación de candidatos. La compañía sostiene que la tecnología cumple una función de apoyo, mientras que la decisión de contratación continúa recayendo en los consultores de recursos humanos.

“En los procesos masivos, la inteligencia artificial permite ganar velocidad y escalabilidad, pero es fundamental mantener la intervención humana para asegurar un proceso de selección exitoso. La tecnología ordena y hace un análisis preliminar, pero las decisiones críticas siguen estando en manos de los consultores”, explicó Jerónimo Valdés, Product Manager RPO de Adecco.

La inteligencia artificial permite agilizar las etapas iniciales del reclutamiento masivo, mejorando el contacto con los postulantes y reduciendo los tiempos de contratación. Foto: El Peruano/referencial.

IA como apoyo en la selección

La compañía indicó que la inteligencia artificial se ha consolidado como una herramienta de soporte en las fases iniciales del reclutamiento, especialmente en actividades como la revisión de currículums, entrevistas de preselección, evaluaciones psicométricas, validación de referencias y coordinación de agendas.

Estas soluciones permiten contactar a múltiples candidatos de manera simultánea y en horarios que se ajustan mejor a sus posibilidades de respuesta.

“En un mercado como el peruano, donde muchos candidatos no pueden responder llamadas durante la jornada laboral, la posibilidad de contacto se vuelve crítica. El uso de estas tecnologías nos permite adaptarnos a esa realidad y alcanzar tasas efectivas cercanas al 70% de contacto e interacción con el candidato”, sostuvo Valdés.

Según la empresa, la herramienta tecnológica actúa como un filtro inicial que valida y analiza información de los postulantes, entregando a los consultores datos más precisos para las entrevistas y contribuyendo a una mayor eficiencia del proceso.

“La IA no toma decisiones de contratación ni de descarte de candidatos. Su aporte está en ordenar el volumen y elevar la calidad del universo de perfiles, lo que permite que más del 40% de los candidatos avance a etapas finales del proceso”, añadió.

Pese al avance de estas tecnologías, Adecco remarcó que la participación humana sigue siendo indispensable en las etapas donde se evalúan competencias blandas, inteligencia emocional y compatibilidad cultural con la organización. Asimismo, el acompañamiento y la retroalimentación personalizada continúan siendo factores determinantes para una experiencia positiva del candidato y para garantizar contrataciones sostenibles en el tiempo.

Sectores con mayor demanda

Actualmente, los procesos de reclutamiento masivo se concentran principalmente en actividades como minería, logística, industria y manufactura, retail, centros de contacto, banca y agroindustria.

En estos sectores, la demanda abarca desde operarios, técnicos y auxiliares hasta posiciones vinculadas con atención al cliente, mantenimiento, soporte y ventas, lo que exige procesos ágiles, escalables y con una alta capacidad de contacto.

De acuerdo con la firma, la evolución del mercado laboral está impulsando modelos de reclutamiento más flexibles, donde la tecnología acelera las etapas operativas, mientras que las decisiones finales continúan dependiendo del criterio y evaluación de los especialistas en gestión del talento.