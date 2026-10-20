La marca española Vitaldin solo tiene presencia fuera de Europa en Estados Unidos y en el Perú, que es su segundo lanzamiento más importante en América. (Foto: Vitador)
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Edgar Velito
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El interés por los suplementos alimenticios en Perú sigue en aumento, pero el formato en que se consumen empieza a cambiar según la edad del comprador. Ese giro es el que busca capitalizar Vitador, empresa de accionistas suizos que forma parte de Laboratorios Biogel y que comercializa en el país marcas como Vitagel, Collamin y Cocoa Macad’or. Este año incorporó una cuarta línea, de origen español, con la que apuesta por un formato distinto. Ahora, mientras ajusta su operación ante la llegada de El Niño al norte del país, la compañía alista nuevos lanzamientos ¿Qué planes tiene para lo que resta del 2026 y el 2027?

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