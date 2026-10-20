Sebastián Cordovez, gerente general de Vitador, explicó a Gestión que el mercado se viene segmentando: los consumidores adultos se mantienen fieles a los suplementos en polvo, mientras que los más jóvenes buscan formatos que no requieran preparación.

“Las generaciones actuales quieren algo simple. Te subes al Uber para ir a la universidad o al trabajo, y ahí buscan algo sencillo que no tengas que estar mezclando”, señaló.

Sebastián Cordovez, gerente general de Vitador.

Marca española de gomitas vitamínicas alista nuevos productos en Perú

Vitaldin, línea de gomitas vitamínicas del grupo español Mercadalia, llegó al país con exclusividad para Vitador en Perú, Ecuador y Centroamérica. Su propuesta se centra en productos sin gluten, elaborados con ingredientes de origen vegetal, con versiones con y sin azúcar.

La marca ingresó con vitamina C, D y B3, vinagre de manzana, gomitas para las vías urinarias, multivitamínicos y melatonina. En total, Vitaldin cuenta con un portafolio de unos 70 productos, pero en Perú solo 20 tienen registro sanitario. “Si me preguntas por qué las empresas no entran con muchos más productos, es por el embudo que tenemos con las instituciones. El registro se demora”, indicó Cordovez.

Aun así, la empresa ya obtuvo nuevos registros y prepara las importaciones. En uno a dos meses llegarán gomitas de omega, electrolitos, citrato de magnesio y calcio, además de una línea sin azúcar y wafers altos en proteína. A ello se suman tres lanzamientos de Vitagel con nuevas funcionalidades, previstos para dentro de mes y medio o dos meses.

Para Vitaldin, que tiene en Europa su principal mercado y en Estados Unidos el segundo, Perú es su segundo lanzamiento más importante en América. “Queremos introducirla en Ecuador, en Colombia y seguramente en Centroamérica”, adelantó el ejecutivo.

Vitaldin, línea de gomitas vitamínicas del grupo español Mercadalia, llegó al país con exclusividad para Vitador en Perú, Ecuador y Centroamérica.

Dueño de Vitagel va por más farmacias y supermercados con nueva marca

Vitagel, la línea con 17 años en el mercado peruano, se vende de forma exclusiva en las cadenas de Farmacias Peruanas (Inkafarma y Mifarma) y está presente en 2,480 puntos de venta. Según Cordovez, la marca suma entre 35,000 y 40,000 consumidores mensuales en sus versiones en polvo, mientras que Cocoa Macad’or alcanza entre 15,000 y 20,000 consumidores en supermercados y tiendas naturistas.

El reto ahora es ampliar la presencia de Vitaldin. La línea está en 800 farmacias y la meta es llegar a 2,000 al cierre del año. En supermercados empezó en algo más de 100 puntos y busca duplicar esa cifra, al igual que su presencia en tiendas naturistas hacia el 2027. La marca también se comercializa a través de ecommerce.

El canal, precisó, también depende de la generación. “Los jóvenes prefieren el trato directo, por WhatsApp o Instagram. Las generaciones X, millennial y mayores prefieren ir a la farmacia o a la tienda naturista, verlo y chequear los ingredientes”, explicó.

El Niño obliga a empresa de suplementos a duplicar envíos al norte

Vitador importa entre tres y cuatro contenedores al mes desde Suiza y España, que se reparten en cuatro almacenes tercerizados ubicados en Lurín, Chorrillos y la Carretera Central, cerca de los centros de acopio de sus clientes. La empresa no prevé tener almacenes propios, aunque podría sumar uno más si la demanda lo exige.

La compañía también se prepara para El Niño. Ante posibles huaicos desde noviembre, coordina con las farmacias de zonas como Piura y Trujillo para adelantar inventario. “Si era suficiente con enviar 50 cajas, la idea es enviar 100”, señaló. Además, prevé que los tiempos de entrega en esas regiones pasen de cinco a diez días.

Para el 2026, la empresa proyecta un crecimiento de entre 20% y 25%, impulsado por los nuevos lanzamientos; y para el próximo año la expectativa es mayor: si logra ingresar al mercado la mayor parte de la línea Vitaldin, el alza podría superar el 30%. “El próximo año va a ser el doble de productos”, anticipó.

Más sobre Vitador

Portafolio. Vitador trabaja hoy con cuatro líneas. La principal es Vitagel, con unos 14 SKU y venta exclusiva en las cadenas de Farmacias Peruanas (InkaFarma y MiFarma). Le siguen Collamin, marca hermana de Vitagel y 10 SKU en el país, que se vende en tiendas naturistas y especializadas; Cocoa Macad’or, con 7 SKU; y la de reciente ingreso que es Vitaldin.

Vitador trabaja hoy con cuatro líneas. La principal es Vitagel, con unos 14 SKU y venta exclusiva en las cadenas de Farmacias Peruanas (InkaFarma y MiFarma). Le siguen Collamin, marca hermana de Vitagel y 10 SKU en el país, que se vende en tiendas naturistas y especializadas; Cocoa Macad’or, con 7 SKU; y la de reciente ingreso que es Vitaldin. Global. Las marcas suizas de la compañía, como Vitagel, Cocoa Macad’or y Collamin, están en 11 países de América, entre ellos Chile, Argentina, Brasil, Colombia y México. En tanto, la marca española Vitaldin solo tiene presencia fuera de Europa en Estados Unidos y en el Perú, que es su segundo lanzamiento más importante en América.