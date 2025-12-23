La empresa arequipeña Semiagro, especializada en la importación y comercialización de semillas de alto rendimiento, enfocará sus operaciones en cultivos con buenas oportunidades de venta en el exterior, señaló su gerente general, Fernando Gómez.

“Ofrecemos nuevas cebollas de color rojo destinadas a la exportación, son de última generación, tienen una post cosecha larga y de sabor suave. Es una gran oportunidad para llegar a mercados donde aprecian este tipo de cebollas, sobre todo en las capitales conquistadas por la culinaria peruana”, manifestó el ejecutivo a la Asociación de Exportadores (ADEX).

Gómez señaló, además, que la sandía mini sin pepa (mini seedless watermelon) es una buena oportunidad de negocio, por lo que proyectó ofrecer estas semillas a los productores de cebollas que deseen rotar sus siembras.

Fernando Gómez, gerente general de Semiagro.

Actualmente, Semiagro importa semillas híbridas de alto valor genético, como cebolla, tomate, beterraga, zanahoria, rabanito, melón, sandía y pimientos, de mercados como Israel, Estados Unidos, Francia y Países Bajos. En el caso de la cebolla, son distribuidores exclusivos de Hazera, compañía internacional especializada en el mejoramiento y producción de semillas de hortalizas de alta calidad , a la cual le adquieren las variedades: roja, blanca, amarilla y rosada.

Las semillas demandadas en Perú

El representante de Semiagro destacó que la costa peruana ofrece condiciones favorables en la producción y cosecha de pimientos, siendo que Semiagro promoverá el uso de semillas híbridas de páprika. “Se observa una tendencia creciente entre los agricultores hacia el uso de material genético mejorado, pese a tener un mayor costo. Si se busca una mayor productividad, nuestros insumos garantizan una buena postcosecha y una mayor resistencia a plagas y agentes patógenos”, añadió.

En la sierra, la empresa comercializa semillas de hortalizas que requieren un clima más frío para su desarrollo, entre ellas, zanahoria, coliflor, brócoli y col. A ello, se suma que Semiagro inició la venta de material genético en ciertas zonas de la selva, donde el precio de las hortalizas es más elevado, contribuyendo a reducir los precios mediante el incremento de la oferta local