La compañía Bayer Vegetables Perú (Ica) iniciará la exportación de semillas de brassicas (coliflor, repollo y similares) a la India, a partir del próximo año. La firma desarrolla y comercializa semillas de alta calidad.

El gerente general de la empresa, Jorge Luis Rafaile, destacó que son los pioneros en la producción de semillas de brassicas en el el país. “Hemos previsto iniciar estos envíos en enero del próximo año, ya tenemos todo el proceso productivo en marcha y el cumplimiento garantizado de los requisitos fitosanitarios respectivos”, añadió el ejecutivo.

Entre los principales cultivos que produce la empresa figuran el tomate, melón, sandía, pepinillo, coliflor, repollo, maíz dulce y lechuga. Su producción es enviada a las plantas centrales de Bayer en Países Bajos, EE.UU. y Chile, donde se realiza el proceso final y se exporta a todo el mundo.

Adicionalmente, en los últimos meses su representada retomó la producción de semillas de lechuga, debido al incremento de la demanda mundial de este alimento. “Ica es un invernadero natural, su luz solar durante todo el año y la baja humedad, la convierten en una zona ideal para las actividades agrícolas”, indicó.

Los activos de la empresa

La sede central de Bayer Vegetables Perú se encuentra en Ica, a 200 kilómetros de Lima, y tiene una extensión de 190 hectáreas. A la par, la compañía tiene operaciones en las ciudades de Pedregal, Condesuyo (Arequipa), Chiclayo (Lambayeque), Huancayo (Junín) y Pampas (Huancavelica).

En el sur de Lima, el hectareaje está compuesto por campos de cultivo, invernaderos, áreas de innovación tecnológica, espacios de acondicionamiento, laboratorios para la identificación de virus, y planta de ósmosis inversa para agua de riego.