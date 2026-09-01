Pérez-Llorca, Miranda & Amado fortaleció su práctica tributaria en Perú con la incorporación de Arturo Tuesta, Paola Saavedra y Ronald Vargas como nuevos socios, quienes se suman a la firma junto con otros 13 profesionales, entre abogados y contadores, añadiendo así 16 nuevos miembros en total.

La incorporación se produce a solo dos meses de que Pérez-Llorca y Miranda & Amado completaran su fusión en Perú, con la conformación de una sola firma. Con este movimiento, el equipo tributario pasa de ocho a 24 integrantes, fortaleciendo y diversificando esta área de práctica.

La ampliación también incorpora servicios contables dentro de la plataforma de la firma, con el objetivo de ampliar el alcance de su asesoramiento tributario y ofrecer soluciones integrales a sus clientes.

“La incorporación de Paola, Ronald, Arturo y todo su equipo representa un hito muy importante en el crecimiento de la firma”, señaló Pablo Sotomayor, socio del área tributaria de Pérez-Llorca, Miranda & Amado. Añadió que el equipo permitirá complementar y expandir los servicios tributarios.

Nuevos socios amplían la cobertura tributaria

Arturo Tuesta cuenta con 34 años de experiencia y trayectoria como asesor de las principales empresas del Perú en operaciones de M&A y Wealth Management. Por su parte, Paola Saavedra está enfocada principalmente en clientes de Wealth Management, así como en asesoría de cumplimiento tributario y fiscalizaciones a empresas de los sectores de infraestructura y energía.

En tanto, Ronald Vargas asesora a empresas de los sectores financiero, inmobiliario y agroindustrial. También cuenta con experiencia en fiscalidad internacional y en procesos de fiscalización y contencioso tributario.

Los tres se suman a Pablo Sotomayor, quien cuenta con 25 años de trayectoria profesional, 21 de ellos en la firma.

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La apuesta por una práctica multidisciplinaria

La integración busca combinar la práctica tributaria con las demás áreas del estudio y desarrollar nuevas soluciones para los clientes, con profesionales que integran experiencia legal, tributaria y contable.

“La integración de nuestros servicios con la práctica tributaria y las demás áreas del estudio genera importantes sinergias. No solo mantendremos los servicios que vienen recibiendo nuestros clientes y los del estudio, sino que los fortaleceremos mediante un análisis legal más integral”, señaló Arturo Tuesta, socio de Pérez-Llorca, Miranda & Amado.

Con la incorporación, el área tributaria contará con cuatro socios y 20 asociados en el Perú, y se ubicará entre las prácticas más grandes del país. La firma también destacó la incorporación de contadores al área tributaria como parte de un modelo multidisciplinario para ampliar y fortalecer su propuesta de servicios.

Paola Saavedra señaló que este modelo permitirá incorporar una perspectiva contable al asesoramiento tributario y abrir mayores espacios de liderazgo para contadoras dentro de firmas legales.

Por su parte, Luis Miranda, Country Chair de Pérez-Llorca, Miranda & Amado, señaló que la incorporación del equipo refuerza la firma tras la integración con Pérez-Llorca y suma profesionales con experiencia en el mercado peruano.