El sistema de contrataciones públicas en el Perú atraviesa una etapa de transformación marcada por la implementación de la Ley General de Contrataciones Públicas, Ley 32069, vigente desde el 22 de abril de 2025. A un año de su entrada en vigor, diversos especialistas del sector han comenzado a evaluar sus efectos en la práctica; desde los beneficios de la nueva normativa hasta los retos que aún persisten en procesos de selección, ejecución contractual y resolución de controversias.

En este contexto, Naquiche Abogados, en coorganización con la Cámara de Comercio de Piura, realizó la conferencia magistral “Ley General de Contrataciones Públicas (Ley 32069) bajo la lupa: aciertos, errores y desafíos en su primer año de vigencia”. El evento reunió a profesionales, funcionarios públicos, proveedores y especialistas vinculados a la contratación estatal, consolidándose como uno de los primeros espacios de análisis crítico sobre la aplicación de esta norma en el país.

Un espacio de análisis técnico sobre la Ley 32069

La conferencia estuvo a cargo del Mag. Osmar Naquiche Chuyes, quien abordó los principales cambios normativos y las dificultades que se han presentado durante el primer año de implementación de la ley. Entre los temas tratados destacaron los beneficios para las MYPES que contratan con el Estado hasta los vacíos identificados en la normativa; ello pues, mediante el análisis de casos prácticos ante el Tribunal de Contrataciones Públicas.

“El objetivo era analizar cómo está funcionando realmente la norma en la práctica y abrir un espacio de discusión técnica sobre los desafíos que enfrenta el sistema”, señaló Osmar Naquiche. Durante la jornada también se reflexionó sobre los errores recurrentes tanto de funcionarios como de contratistas durante las distintas etapas del proceso y la necesidad de fortalecer criterios de interpretación que permitan una aplicación más uniforme.

La convocatoria logró aforo completo, reflejando el interés existente alrededor de la Ley 32069 y el impacto que viene generando en entidades públicas y empresas privadas que participan en procesos con el Estado. Desde Naquiche Abogados señalaron que el intercambio de experiencias y casos reales fue uno de los principales aportes de la actividad.

Contrataciones públicas y necesidad de actualización permanente

Naquiche Abogados sostiene que el dinamismo del sistema de contrataciones públicas exige actualización constante tanto para abogados como para funcionarios y proveedores. En un entorno donde las modificaciones normativas y criterios de interpretación cambian con frecuencia, la formación técnica se ha convertido en un elemento central para reducir contingencias y evitar errores durante los procesos.

El estudio, especializado en derecho administrativo, contrataciones con el Estado y arbitrajes, considera que este tipo de encuentros permite acercar la normativa a quienes participan directamente en la contratación de Bienes, Servicios y Consultoría y Ejecución de Obras. Además, remarcan la importancia de promover espacios descentralizados de debate fuera de Lima, especialmente en regiones donde existe alta participación de empresas contratistas.

Tras esta primera conferencia, Naquiche Abogados proyecta continuar desarrollando iniciativas académicas y espacios de discusión vinculados a Contratación Pública y Arbitraje. “Este es solo el inicio de un diálogo que el país necesita”, concluyó el equipo organizador, destacando la importancia de construir una cultura de análisis técnico y aplicación responsable de la normativa de contrataciones.