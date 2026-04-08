Aprueban proyecto que implementa distintivo “cero corrupción” en instituciones públicas. Foto: Congreso
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Redacción Gestión
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para crear el distintivo “cerro corrupción” en entidades públicas.

La propuesta parlamentaria, según se indicó, ayudará a

La iniciativa tiene como finalidad incentivar el respeto a la transparencia, la rendición de cuentas, la integridad pública y las buenas prácticas en los tres niveles de gobierno.

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Según se precisó, aunque existen instituciones públicas, ONG, asociaciones, comités y otras iniciativas ciudadanas que promueven buenas prácticas y combaten la corrupción, estos esfuerzos resultan insuficientes.

Ante ello, , utilizando las principales plataformas habilitadas por la Contraloría General de la República.

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La propuesta cuenta con el respaldo de Ceplan, la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Fiscalía de la Nación.

La iniciativa tiene como objetivo incentivar el respeto a la transparencia, rendición de cuentas, integridad pública y las buenas prácticas en el gobierno nacional. (Foto: Andina)
La iniciativa tiene como objetivo incentivar el respeto a la transparencia, rendición de cuentas, integridad pública y las buenas prácticas en el gobierno nacional. (Foto: Andina)

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