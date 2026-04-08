La Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso, presidida por el congresista Elvis Vergara Mendoza de la bancada de Acción Popular, aprobó el dictamen que reúne varios proyectos de ley para crear el distintivo “cerro corrupción” en entidades públicas.

La propuesta parlamentaria, según se indicó, ayudará a reducir la corrupción en el funcionariado, lo que permitiría incrementar significativamente la recaudación fiscal, mejorar la calidad de los servicios públicos y reforzar la confianza de la ciudadanía en las instituciones.

La iniciativa tiene como finalidad incentivar el respeto a la transparencia, la rendición de cuentas, la integridad pública y las buenas prácticas en los tres niveles de gobierno.

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Según se precisó, aunque existen instituciones públicas, ONG, asociaciones, comités y otras iniciativas ciudadanas que promueven buenas prácticas y combaten la corrupción, estos esfuerzos resultan insuficientes.

Ante ello, se planteó este distintivo como un reconocimiento para las entidades públicas que acreditan un compromiso firme y efectivo con la prevención y lucha contra la corrupción, utilizando las principales plataformas habilitadas por la Contraloría General de la República.

La propuesta cuenta con el respaldo de Ceplan, la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Fiscalía de la Nación.