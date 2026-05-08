El estudio Costa, Olivares & Palomino Abogados anunció la absorción de Espinoza & Palomino Abogados mediante una fusión por absorción, que incorpora al equipo completo del segundo estudio -entre socios, asociados y líneas de práctica- dentro de una misma organización.

Como parte de la operación, los cofundadores Renato Espinoza y Jorge Palomino se incorporan como socios. Espinoza centra su práctica en litigios empresariales, controversias administrativas y civiles, así como en derecho administrativo y cumplimiento normativo. Palomino, por su parte, se especializa en derecho corporativo y societario, contratación civil y comercial, y asesoría en procedimientos administrativos.

También se suman abogados en áreas como derecho tributario, laboral judicial, inmobiliario, prevención de lavado de activos y contrataciones con el Estado, entre ellos Kenny Vidal, Guido Chichizola, Pedro Márquez, Renzo Sifuentes y Juan Antonio Velapatiño.

Integración del equipo

Costa, Olivares & Palomino Abogados informó que la incorporación abarca distintas especialidades y niveles dentro de la firma.

“Esta fusión de equipos nos permite complementar nuestras áreas de especialización y ampliar significativamente nuestra capacidad para ofrecer servicios de asesoría integral”, señaló Gonzalo Costa, socio director del estudio.

Costa, Olivares & Palomino amplía su estructura con nuevos socios y áreas de práctica. (Foto: Costa, Olivares & Palomino Abogados)

Añadió que la operación “refuerza nuestro compromiso de brindar un servicio eficiente y personalizado, alineado con los desafíos actuales de nuestros clientes”.

Según lo comunicado por Costa, Olivares & Palomino, el movimiento forma parte de un proceso de ampliación de sus áreas de práctica y de su estructura organizativa.