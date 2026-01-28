En tributación, más que en ningún otro ámbito, la realidad económica no desaparece solo porque alguien decida dejar de mirarla. (Foto: Pixabay)
En tributación, más que en ningún otro ámbito, la realidad económica no desaparece solo porque alguien decida dejar de mirarla. (Foto: Pixabay)
Únete a nuestro canal
María Julia Sáenz
María Julia Sáenz

Escribe: María Julia Sáenz, socia líder de Tax & Legal de KPMG en Perú

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.