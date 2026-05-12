Miranda & Amado suma unos 240 abogados a la plataforma de Pérez-Llorca. (Foto: Freepik)
Miranda & Amado suma unos 240 abogados a la plataforma de Pérez-Llorca. (Foto: Freepik)
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Redacción Gestión
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La firma peruana de Miranda & Amado y el despacho español Pérez-Llorca anunciaron una integración plena -jurídica y económica- que amplía su escala en la región. El acuerdo supone la a un estudio líder en el mercado local con una firma iberoamericana con presencia internacional.

La operación aún debe ser aprobada por los órganos de gobierno de ambas firmas, un proceso que debería concretarse en las próximas semanas.

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Con la integración, el equipo conjunto alcanzará cerca de 1,300 trabajadores a nivel global. De ese total, unos 700 estarán en Latinoamérica, con presencia relevante en México, Colombia y Perú.

La fusión apunta a reforzar capacidades en operaciones corporativas, financiamientos y disputas con componente internacional. También busca acompañar flujos de inversión hacia el Perú desde mercados como Estados Unidos, Europa y Asia.

“La integración con Miranda & Amado supone un nuevo hito en un proyecto iniciado hace tres años con una ambición clara: construir una firma iberoamericana de referencia”, señaló Pedro Pérez-Llorca, socio director del despacho.

De izq. a dcha. y de arriba a abajo: Jorge Mondragón, Fausto Romero-Miura, Iciar de Lorenzo, Luis Miranda, Iván Delgado, Mauricio Raffo, Inês Arruda, José Daniel Amado, Nathalie Paredes, Pedro Pérez-Llorca, Claudia Lucena. (Foto: Difusión)
De izq. a dcha. y de arriba a abajo: Jorge Mondragón, Fausto Romero-Miura, Iciar de Lorenzo, Luis Miranda, Iván Delgado, Mauricio Raffo, Inês Arruda, José Daniel Amado, Nathalie Paredes, Pedro Pérez-Llorca, Claudia Lucena. (Foto: Difusión)

Desde la firma peruana, el énfasis está en el alcance que abre la operación. “Esta integración es una oportunidad extraordinaria para combinar la reputación, trayectoria y talento de Miranda & Amado con la proyección internacional de Pérez-Llorca”, dijo José Daniel Amado.

Una plataforma regional en expansión

En la práctica, los socios de Miranda & Amado se incorporarán a la estructura de gobierno de Pérez-Llorca y asumirán funciones en prácticas internacionales. La idea es que la firma opere como una sola plataforma en distintas jurisdicciones.

El movimiento forma parte del llamado Proyecto Scala, la estrategia de expansión de Pérez-Llorca en la región. Perú se suma así a las integraciones previas en México y Colombia.

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Miranda & Amado, estudio fundado en Lima, tiene su foco en derecho corporativo, financiero y resolución de disputas. El estudio ha participado en algunas de las principales transacciones y arbitrajes del país, y asesora de forma recurrente a empresas, bancos y fondos de inversión.

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