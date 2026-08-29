El hotel registra una ocupación de entre 50% y 55% y cuenta con 243 habitaciones y 11 salones para eventos. Foto: Nhow
El hotel registra una ocupación de entre 50% y 55% y cuenta con 243 habitaciones y 11 salones para eventos. Foto: Nhow
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Karen Guardia Quispe
mailKaren Guardia Quispe

Una de las cadenas internacionales que arribó al país en julio del año pasado fue Minor Hotels, con su marca premium Nhow, que abrió en Lima su primer hotel en América Latina. En el caso de Lima, el proyecto se inspiró en las culturas precolombinas. A casi un año de su llegada al mercado peruano, ¿cómo ha sido el desempeño del hotel y cuáles son las expectativas de crecimiento?

TE PUEDE INTERESAR

Hoteles y marca personal: ¿Cómo impacta la calidad en tu reputación?, por Ines Temple
Best Western, de hub turístico al industrial: hoteles y marcas que alista la cadena
Dueño de hoteles Costa del Sol explora el norte para abrir malls, ¿qué tipo de proyectos?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.