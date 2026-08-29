Marcela Neira, gerente general de Nhow Perú, contó a Gestión que el primer año de operaciones ha estado enfocado en la introducción de la marca y en medir su respuesta en el mercado peruano.

En ese periodo, el hotel ha alcanzado una ocupación de entre 50% y 55%. Si bien el resultado se encuentra algunos puntos por debajo del mercado , la ejecutiva señaló que se encuentra dentro de las previsiones de la compañía para su primer año de operaciones. “Para nosotros es totalmente natural en un año en donde desembarcamos con nueva marca y con un nuevo hotel”, sostuvo.

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Neira explicó que este desempeño responde al denominado “ramp up” de la compañía, que contempla el proceso de aterrizaje y consolidación de la marca en el mercado. De cara a 2027, Nhow espera elevar su nivel de ocupación. “ Nosotros tenemos expectativas en el 2027 de llegar entre un 65% a 68% de ocupación ”, precisó Neira.

En cuanto a las nacionalidades, la composición de los huéspedes de Nhow guarda relación con los principales mercados emisores de turistas hacia el Perú.

“Si nosotros vemos reportes de Perú, hay un 21% de chilenos dentro de la segmentación, en segundo lugar, un 20% de turistas o de viajeros de Estados Unidos. Luego tenemos Ecuador como un mercado importante, Colombia, varios países latinoamericanos y también un mercado europeo que dentro del turismo receptivo tiene aproximadamente un 13% de llegada”, detalló.

Esta distribución, agregó, también se refleja en los huéspedes que recibe el hotel. A este flujo se suma la demanda del segmento de reuniones, incentivos, conferencias y eventos (MICE, por sus siglas en inglés), el cual Nhow considera estratégico y que encuentra respaldo en la infraestructura del establecimiento.

“Hay como una tendencia de dos dígitos de crecimiento en la cantidad de eventos y, sobre todo, ahora, desde agosto en adelante, al pronóstico al cierre del año, son los meses donde más hay crecimiento”, indicó. En términos interanuales, el segmento MICE registra en Perú un crecimiento de 29%. “ Este rubro representan alrededor del 25% de las ventas del hotel a la fecha ”, arguyó.

Para la ejecutiva, el negocio MICE tiene un impacto que va más allá del alquiler de los salones, debido a que los grupos que llegan para realizar eventos también pueden requerir alojamiento. En ese sentido, destacó el potencial de Lima para captar encuentros corporativos de empresas que buscan realizar sus eventos anuales en distintos destinos de Latinoamérica.

“Hay varias empresas del mercado que anualmente buscan un destino diferente dentro de Latinoamérica para hacer sus grandes eventos anuales. Así que eso yo creo que cada vez más, y sobre todo Lima, es un destino buscado”, sostuvo.

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Pagano by Handshake se sumó a la oferta gastronómica y de entretenimiento de Nhow Lima a fines de agosto, junto con Zönico y Pool Bar. Foto: Nhow

Alimentos y bebidas: la otra apuesta de Nhow

Además del alojamiento y el segmento MICE, Nhow viene fortaleciendo su negocio de alimentos y bebidas, con el restaurante Zönico, el Pool Bar by Handshake, el lobby bar y, desde fines de agosto, el nuevo bar Pagano by Handshake . La estrategia apunta a que estos espacios tengan una demanda propia.

“Esos outlets están pensados para que sus ingresos sean tanto o más por la afluencia local que por el ingreso de los huéspedes”, afirmó Neira.

Los espacios ubicados en el piso 13 tienen propuestas diferenciadas. Zönico, liderado por el chef Wilfred Das, concentra la oferta gastronómica y trabaja con ingredientes vinculados a los ocho países que atraviesa el Amazonas. El Pool Bar by Handshake y Pagano by Handshake, en tanto, están orientados a la coctelería y mixología, como parte de la oferta de entretenimiento del hotel.

En términos de ingresos, la compañía espera que esta unidad gane peso en los próximos años. “ Para nosotros, dentro de la venta del hotel, los alimentos y bebidas casi pensamos que el 50% de los ingresos tienen que venir por el lado de alimentos y bebidas ”, precisó Neira, al señalar que esta es la expectativa para 2027.

Marcela Neira, gerente general de Nhow Perú, señaló que el hotel se encuentra dentro de las previsiones de su primer año de operaciones y proyecta mayores niveles de ocupación para 2027. Foto: Nhow

Claves

¿Ampliaciones a la vista?: Pese a contar con 243 habitaciones y 11 salones de eventos, Nhow no contempla, por ahora, ampliar su infraestructura. “ La infraestructura prevista, ya se encuentra culminada, incluyendo las distintas categorías de habitaciones y los espacios gastronómicos ”, aseveró.

Pese a contar con 243 habitaciones y 11 salones de eventos, Nhow no contempla, por ahora, ampliar su infraestructura. “ ”, aseveró. ¿Otras marcas de Minor en Perú?: Pese a que Minor Hotels cuenta con 12 marcas y evalúa oportunidades en distintos mercados, por ahora no tiene previsto sumar un nuevo proyecto en el Perú en el corto plazo.