De acuerdo al estudio, el mercado de pizzerías pasó de los US$469 millones en el 2022 a US$ 530 millones en el 2024, mostrando un avance de 10% anual. Además, de cara al 2025 se estima que esta industria crecería 15% y facturaría hasta de S/ 2,300 millones. Frente a otros países, México nos toma ventaja al estar moviendo US$ 1,300 millones, sin embargo, superamos a Colombia (US$ 350 millones) y Chile (US$ 230 millones).

Javier Quiñones, gerente general de Flanqueo, menciona que, si bien el mercado peruano es importante a nivel regional, aún hay mucho espacio para seguir creciendo, considerando que el mexicano es tres veces más grande. En cantidad de locales también existe potencial, ya que se estima que al cierre de este año habrían unas 9,000 pizzerías a nivel nacional.

Así, el 70% está distribuido en Lima y el 30% en provincias. Ante esta gran diferencia, Quiñones comenta que hay margen para ganar participación en Trujillo, Chiclayo, Arequipa, Cusco y Huancayo.

“Pizza Hut tiene cerca de 130 locales, Papa John’s casi 60, es decir casi la mitad que el primero, y las demás están entre 20 y 30 sucursales. La cantidad de tiendas es lo que falta por desarrollar, ya que el mercado es grande y hay espacio para muchos más, ya sea con las mismas cadenas o nuevos operadores”, comentó, tras precisar que en México, el operador más grande cuenta con 800 sedes, es decir casi seis veces más que el primer lugar del Perú.

¿Cuántos locales se abren al año?

El gerente general de Flanqueo indica que la cantidad de locales aumenta anualmente en 5%, es decir, abren alrededor de 400 pizzerías al año a nivel nacional, entre grandes cadenas, trattorias y negocios pequeños. No obstante, indica que lo ideal sería duplicar el ritmo de apertura para que la industria pueda ser más relevante.

“Si tan solo se expandiera en las principales ciudades del Perú, el mercado crecería en un 50% en cantidad de locales, lo cual aún estamos lejos. Sin embargo, el crecimiento económico es un poco retardado y no estamos en las mejores condiciones y quizá este ritmo de nuevas tiendas se mantendrá hasta el cambio de gobierno”, explicó.

Asimismo, mencionó que tanto Pizza Hut y Papa John’s son las que están siendo agresivos en la inauguración de locales. A estas cadenas se les suma Little Caesars, que también está teniendo un crecimiento importante y se está ubicando en la mayoría de los distritos de la capital, por lo que cuenta con gran potencial para ganar receptividad de los clientes.

Respecto a pizzerías pequeñas que se abren en el país, el experto precisó que la inversión que realizan para incursionar en este rubro es de entre S/ 35,000 a S/ 40,000 en un local pequeño y para un área mediana podría fluctar entre S/ 60,000 a S/ 90,000.

Frecuencia de compra y gasto medio

El estudio de Flanqueo también revela que el 30% de los encuestados prefieren Pizza Hut, seguido de Papa John’s (28%), Domino’s Pizza (12%), Little Caesars (10%), dejando a otras marcas por debajo del 5%. Además, el tamaño de pizza que acostumbra a comprar es familiar (45%), grande (30%), mediana (16%) y personal (9%).

Asimismo, el 45% de los peruanos compra pizza de manera mensual, el 20% lo hace bimestral, un 18% quincenal, un 10% trimestral y 7% de forma semanal. Respecto a la cantidad que se consume, el 57% adquiere dos unidades, el 28% pide una y el 15% solicita de tres a más pizzas.

En cuanto al gasto que realizan al comprar una pizza, el 64% de los entrevistados indicaron que destinan entre S/ 26 y S/ 45, mientras que el 28% desembolsa más de S/ 45 y un 8% orienta hasta S/ 25 por este producto.

Según Quiñones, si bien el precio de la pizza ha subido frente a años anteriores, el gasto medio no se ha elevado porque las grandes cadenas están ofrecienco muchas promociones al haber una gran competencia en la industria. Sin embargo, añade que existe un espacio para el mercado de alto valor para el consumidor sofisticado, que es el que paga más por mejores ingredientes.

“En la actualidad, el consumidor premium representa el 5%, pero podría subir, ya que este no es sensible al precio, variable que es el motivo de elección de marca de pizzerías en el 40% de los casos”, complementa.

Por otro lado, el lugar donde se compra la pizza ha ido cambiando en el tiempo. Y es que, luego que en el 2018 el consumo en el local representaba el 80%, hoy en día es el 60% y el 40% restante se da por el canal de delivery, siendo un servicio que se elevó drásticamente como consecuencia de la pandemia y ha logrado tener una participación importante a la fecha.

La venta por aplicaciones ha contribuido con la mayor cantidad de personas que compra por delivery, lo cual es una tendencia que seguirá creciendo. Así, de ganar mayor representación ya no sería necesario locales con atención en mesa, ya que sería suficiente centros de producción o dark kitchens.

Los datos:

Gustos. La pizza Americana es la más preferida por los consumidores con un 28%, seguido de Hawaiana (22%), Pepperoni (20%), Carnívora (16%) y otros sabores (14%).

Posicionamiento. Pizza Hut tiene un 95% de recordación, mientras que Papa Johns y Domino’s Pizza tienen un 90% y 81%, respectivamente. Siguen en la lista Pizza Raúl (70%), Little Caesars (60%) y La Romana (45%).

Ficha técnica:

Universo: Hombres y mujeres entre 18 a 45 años de NSE A, B y C de Lima Metropolitana

Muestra: 300 personas proporcional a niveles socioeconómicos

Unidad de muestreo: Hogares

Fecha de campo: Del 2 al 8 de agosto del 2024.

Temas que te pueden interesar sobre gastronomía: