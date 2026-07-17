La firma francesa Zadig & Voltaire continúa impulsando su expansión internacional con su ingreso al mercado peruano. La marca inauguró su primera tienda en el centro comercial Jockey Plaza de Lima, reforzando su presencia en Latinoamérica y apostando por el crecimiento del segmento de moda premium en el país.

A través de sus redes sociales, el Jockey Plaza anunció la apertura de la primera tienda de Zadig & Voltaire en el Perú. El establecimiento, de más de 80 metros cuadrados, ofrece una selección de las principales categorías de la firma, entre ellas prêt-à-porter, calzado, accesorios y perfumería. Para su ingreso al mercado peruano, además, la compañía adaptó su política de precios a las características del consumidor local.

El establecimiento ofrece el portafolio completo de la marca, que incluye prêt-à-porter, calzado, accesorios y perfumería. (Foto: Fashion Network)

Expansión de Zadig & Voltaire en Latinoamérica

La apertura en Perú forma parte de la estrategia de expansión de Zadig & Voltaire en Latinoamérica, donde ya tiene presencia en mercados como México, Chile y Argentina. En este último, la empresa ha consolidado su operación con varias tiendas en Buenos Aires, como parte de un crecimiento gradual enfocado en mercados con potencial de consumo y afinidad por marcas internacionales.

Fundada en 1997 por Thierry Gillier, Zadig & Voltaire ha construido una propuesta de casual luxury que combina la sastrería francesa con una estética de inspiración rock. Como parte de su expansión internacional, la firma prioriza la apertura de tiendas en ubicaciones estratégicas para fortalecer su presencia en los principales mercados de América Latina.

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Marcas internacionales llegan al Jockey Plaza

El Jockey Plaza incorporará 16 marcas nacionales e internacionales durante el segundo semestre de 2026 para fortalecer su oferta en moda, belleza, accesorios, deporte, gastronomía y entretenimiento. Entre las nuevas aperturas destacan Golden Goose, Zadig & Voltaire y Tom Ford, enfocadas en el segmento premium.

En entrevista con Gestión, Juan José Calle, gerente general del Jockey Plaza, señaló que el centro comercial viene adecuando sus espacios para recibir nuevos operadores como parte de su estrategia de renovación comercial. En ese proceso, redujo el área de Crate & Barrel para habilitar nuevos locales.

Asimismo, el ejecutivo indicó que el mall prevé incorporar, en promedio, unas 60 marcas al año, entre módulos y tiendas, principalmente durante el segundo semestre. El plan también incluye la llegada de MIA Beauty, del grupo Intercorp, y Blush Bar, que reforzarán la categoría de belleza.