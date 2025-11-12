Desde NTT Data Foundation comentan que de los finalistas y ganadores de los eAwards del 2008 a la fecha, más del 90% mantiene sus empresas vigentes. Foto: NTT Data Foundation
Desde NTT Data Foundation comentan que de los finalistas y ganadores de los eAwards del 2008 a la fecha, más del 90% mantiene sus empresas vigentes. Foto: NTT Data Foundation
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Este miércoles 12 de noviembre Lima será la sede de los Global eAwards 2025,

El encuentro, a desarrollarse en The Westin Lima Hotel & Convention Center desde las 6:30 pm, reunirá a los 9 proyectos finalistas, de 798 propuestas de América Latina y Europa, que traen soluciones genuinas para mejorar la calidad de vida a través de la tecnología.

Desde hace 24 años se realizan los eAwards, y en cada edición, startups de diversas regiones muestran proyectos vinculados a salud, energía, medio ambiente, biotecnología y educación.

“En un panorama en el que las startups sobreviven entre tres y cuatro años, cabe señalar que, de los finalistas y ganadores de los eAwards del 2008 a la fecha, más del 90% mantiene sus empresas vigentes y más del 50% ha recibido más de US$ 2 millones en financiación”, destacó Roberto Dañino, presidente de

Los premios se han entregado de manera ininterrumpida desde 2001. Foto: NTT Data Foundation

En esta oportunidad, los ganadores nacionales de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, México, Perú y Portugal competirán por un premio internacional de US$ 100,000 y un programa global de aceleración de NTT Data Foundation.

“Cada edición nos conecta con emprendedores que transforman desafíos en soluciones capaces de generar un impacto social y ambiental positivo y sostenible, poniendo la tecnología al servicio de la sociedad”, señaló Bruno Bedoya, director ejecutivo de NTT Data Foundation.

