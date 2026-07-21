El mercado peruano de salud para mascotas comienza a captar el interés de jugadores regionales. LatamVet, una red chilena especializada en la gestión de clínicas veterinarias, incluyó al Perú dentro de sus planes de expansión para 2027 en un contexto marcado por una creciente preocupación de las familias por el bienestar de sus animales de compañía y una mayor demanda por servicios especializados. ¿Qué oportunidades observa la compañía en la región?

La empresa fue fundada en 2024 con el objetivo de construir una red de centros de salud animal mediante alianzas con veterinarias ya operativas.

Actualmente trabaja con seis clínicas y proyecta cerrar este 2026 con diez establecimientos y contempla una inversión de US$ 27.5 millones para expandir su red hasta 56 centros médicos durante los próximos cuatro años.

Francisco Del Río y Diego Silva, fundadores de LatamVet. (Foto: LatamVet)

A diferencia de otras cadenas, LatamVet no apuesta por abrir locales propios desde cero. Su modelo consiste en asociarse con clínicas veterinarias ya existentes y asumir la gestión administrativa, financiera y comercial, permitiendo que los médicos veterinarios se concentren exclusivamente en la atención de los pacientes.

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Perú y Colombia impulsan la expansión regional de LatamVet

La expansión internacional formó parte de los planes de LatamVet desde sus inicios. En línea con esa estrategia, la red prevé desembarcar en Perú y Colombia durante 2027, mercados donde identifica espacio para replicar su modelo de crecimiento.

“La idea de nosotros es ser partners de ellos, donde cada uno hace lo que sabe hacer mejor. Ellos se dedican a la parte médica y nosotros nos dedicamos a toda la parte del management y eso hace que el negocio crezca de manera mucho más eficiente”, explicó Francisco Del Río, cofundador y CEO de LatamVet, al Diario Financiero de Chile.

LatamVet factura actualmente cerca de $4,500 millones. “El 2024 crecimos alrededor de 50%, el año pasado como 25% y este año vamos creciendo a la fecha como 20%”, señaló Del Río. El ejecutivo atribuye parte de este desempeño a una tendencia cada vez más visible en la región. “ Hoy todo el mundo tiene mascotas y se preocupa más de ellas ”, afirmó.

El mercado peruano de salud para mascotas crece a un ritmo cercano al 8% anual. (Foto: LatamVet)

El proyecto también ha logrado atraer a distintos inversionistas. Entre ellos figuran Mission Pet Health, entidad vinculada a Mike Cooper —uno de los principales referentes del sector en Estados Unidos—, además de los exministros chilenos Juan Carlos Jobet y Pedro Pablo Errázuriz, la directora de empresas Agathe Porte, los controladores de PacificBlu, el fondo Kinza Capital y el empresario Javier Álvarez.

La salud preventiva impulsa el negocio de las mascotas

La apuesta de LatamVet coincide con un momento de expansión para el mercado peruano de salud animal, que crece a un ritmo cercano al 8% anual impulsado por una mayor preocupación por el bienestar de las mascotas y su creciente “humanización”.

La tendencia está impulsando una mayor profesionalización de la oferta, con formatos que apuestan por la medicina preventiva, las especialidades veterinarias y la telemedicina. En ese contexto, operadores locales vienen acelerando sus planes de expansión. HeyVet, por ejemplo, superó las 1,000 membresías activas y proyectó alcanzar al menos seis sedes durante 2026.

El dinamismo también se observa en otros segmentos de la industria. En 2025, Laboratorios Biomont anunció la construcción de una nueva planta productiva en Ate y su ingreso al mercado mexicano, mientras que su división de animales de compañía ya representaba el 50% de sus ingresos.

Un escenario que refleja el creciente peso económico que viene adquiriendo el negocio de las mascotas en el Perú y la región.