iShop ha crecido en ventas 20% en el primer semestre del año. (Foto: Difusión)
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Paolo Rojas
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Balance positivo. El reseller de Apple en Perú, iShop, cerró el primer semestre en positivo, creciendo en número de transacciones y en ticket promedio. La firma registró un incrementó en ventas del 20% durante la primera mitad del año y espera mantener ese buen ritmo hacia finales del 2026.

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