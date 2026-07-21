Juan Piccini, gerente país de iShop, comentó que el dinamismo no solo ha sido en celulares (iPhones), sino que se ha dado en diferentes categorías complementarias.

“Mac ha tenido un crecimiento importante. Allí, el factor clave ha sido el lanzamiento de la MacBook Neo, ya que al fin Apple tiene un un producto con la calidad y las prestaciones de la marca por debajo de los S/ 3,000. Ha sido este un lanzamiento disruptivo y exitoso. Y las categorías como iPad, iWatch y accesorios también han acompañado este crecimiento de las categorías principales”, detalló.

En cuanto a participación en ventas, el ejecutivo mencionó que los iPhones mantienen un liderazgo marcado con el 50% del share, mientras que el restante se divide en los otros productos.

Asimismo, Piccini contó que el ticket promedio en lo que va del año se ha elevado y hoy en día está por encima de los S/ 3,000.

iShop.

Expansión en formatos premium: nueva tienda a la vista

Actualmente, iShop cuenta con 27 tiendas a nivel nacional, 19 locales están en Lima y las ocho restantes en provincias.

El ejecutivo detalló que, entre octubre y noviembre, abrirán su tienda número 28 en al norte del país. Agregó que aún no puede revelar el lugar exacto, porque están en negociaciones, “pero es un proyecto que está avanzando”.

“Hemos visto que hay un potencial importante en el norte y en la demanda creciente por productos premium. Entonces, tenemos hoy en el norte este proyecto, con una inversión de más o menos US$ 500,000 en esta tienda”, detalló Juan Piccini.

Apple Premium

El gerente mencionó que, del total de tiendas físicas, tres son bajo el formato Apple Premium Partner (APP), que son locales más grandes, similares a las que se ven en ciudades de afuera y que brindan una experiencia más completa. Estas están ubicadas en Real Plaza San Miguel, Jockey Plaza y otra en Real Plaza Salaverry.

Luego están las tiendas Apple Premium Reseller (APR), de formato mediano; y Apple Reseller (AR), de formato pequeño.

“En nuestro plan de expansión estamos evaluando tener seis o siete tiendas APP en donde actualicemos y haríamos crecer en metros cuadrado algunos de los locales que ya tenemos. Eso eso se viene en los próximos 12 meses”, dijo.

En ese sentido, manifestó que la nueva tienda anunciada en el norte del país para finales de año, sería bajo el formato “premium”.

iShop. (Foto: Perú Retail)

Expectativas

Juan Piccini comentó que en el segundo semestre se concentran algunas campañas importantes, como la de Navidad, por lo que suele ser una época relevante en cuánto a ventas.

“En nuestro caso, a finales de octubre se dan los lanzamientos a nivel global y esos últimos meses del año son muy relevantes para nosotros a nivel de de venta. Esperamos que este año el lanzamiento del nuevo iPhone y de los nuevos dispositivos sean igual de exitosos que el año pasado”, dijo.

En ese marco, el ejecutivo refirió que esperan mantener un ritmo de crecimiento similar al primer semestre, de 20%, impulsado por los nuevos lanzamientos y un fuerte incremento en la demanda de productos.

“Si bien el tema político ha afectado algunas semanas el desempeño, pero ya se está estabilizando y hacia adelante las ventas deberían caminar bastante bien”, señaló.

Canales de venta

El ejecutivo manifestó que si bien el canal tradicional tiene un peso mucho mayor para la firma, las ventas en el canal e-commerce se han duplicado al día de hoy, pasando de 5% o 6% del total de transacciones, al 12% hoy en día.

“Es un canal en el que hecho inversiones no solamente a nivel de desarrollo de e-commerce, sino también en comunicación. Un comportamiento interesante del consumidor es que alrededor de un 55% de los cliente compra en la plataforma web y recogen el producto en tienda. De esta manera, se les puede ayudar con la configuración de los equipos y alguna otra asesoría que requieran”, concluyó.