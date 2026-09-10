Grupo Patio opera dos centros comerciales bajo esta marca en Piura: Plaza del Sol Piura Centro y Plaza del Sol Piura Grau. Foto: Grupo Patio
Grupo Patio opera dos centros comerciales bajo esta marca en Piura: Plaza del Sol Piura Centro y Plaza del Sol Piura Grau. Foto: Grupo Patio
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Redacción Gestión
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Los accionistas de (Chile) aprobaron, en la víspera, un aumento de capital por US$ 57 millones, recursos que, en el corto plazo, serán destinados al desarrollo de nuevos proyectos y a la ampliación de activos inmobiliarios que la compañía opera en Chile y Perú. ¿Qué tipos de activos proyectan desarrollar?

De acuerdo con la empresa, parte de estos recursos se utilizará para la construcción de nuevos proyectos y la ampliación de activos tipo outlet, así como de centros comerciales vecinales y activos industriales. La compañía también contempla avanzar con la construcción de cuatro centros comerciales vecinales en España.

En Perú, Grupo Patio opera actualmente cuatro centros comerciales: Plaza del Sol Piura Centro, Plaza del Sol Piura Grau, Plaza del Sol Ica y Plaza del Sol Huacho. Sus operaciones en el país forman parte de las unidades de negocio Comercial, Industrial y Oficinas.

Aunque la compañía no detalló qué monto del nuevo capital será destinado específicamente al mercado peruano, sí señaló que los recursos permitirán continuar con el desarrollo y ampliación de activos en Chile y Perú.

Este aumento de capital refleja de manera clara el respaldo de los accionistas de Grupo Patio en el plan estratégico de desarrollo y crecimiento que hemos definido al 2030, con foco en activos comerciales e industriales”, señaló

Según la empresa, el nuevo aporte se suma a los más de US$ 160 millones aportados entre 2023 y 2025, como parte de una estrategia de crecimiento y equilibrio financiero. Asimismo, Grupo Patio destacó que desde diciembre de 2024 ha registrado un incremento de 24% en su superficie arrendable.

Plaza del Sol Huacho es uno de los cuatro centros comerciales que Grupo Patio opera actualmente en Perú. Foto: Grupo Patio
Plaza del Sol Huacho es uno de los cuatro centros comerciales que Grupo Patio opera actualmente en Perú. Foto: Grupo Patio

Plan de crecimiento hacia 2030

El plan estratégico de Grupo Patio hacia 2030 estará concentrado en los activos comerciales e industriales, segmentos en los que la compañía busca optimizar la gestión y generar valor para sus inversionistas.

La estrategia también contempla su expansión en España, donde la empresa avanza con la construcción de cuatro centros comerciales vecinales. De esta manera, el grupo mantiene operaciones en Chile, Perú y España.

En paralelo, la compañía viene ejecutando una política de desinversión de activos considerados no estratégicos para su negocio. Como parte de esta estrategia, hace unas semanas concretó la venta del hotel Hyatt Place Santiago a la firma chilena Talbot Hotels.

, comentó que esta operación respondió a la estrategia de desinversión de activos no estratégicos y permitirá liberar capital para reforzar proyectos vinculados al core del negocio y contribuir a reducir la deuda.

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