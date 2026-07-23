La configuración inicial de esta función es sencilla: (Foto: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)
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Redacción Gestión
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Google anunció esta jueves la incorporación del “video-selfi” como un nuevo método para iniciar sesión, diseñado para ofrecer más opciones de acceso en caso de que el usuario se quede bloqueado de sus cuentas.

según anota la compañía en un comunicado.

“Comparamos tu video con el selfi guardado y te pedimos que realices movimientos sencillos para demostrar que se trata de un video en tiempo real. También aplicamos nuestras prácticas de seguridad estándar para detectar y ayudar a prevenir intentos de inicio de sesión sospechosos”, añade el texto.

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(FILES) In this photo illustration, Google Chrome logos are displayed on a cell phone on November 21, 2024 in Austin, Texas. A US federal judge on September 2, 2025 rejected the US government's demand that Google sell its Chrome web browser as part of a major antitrust case but imposed sweeping remedies aimed at restoring competition in online search. The landmark ruling came after Judge Amit Mehta found in August 2024 that Google illegally maintained monopolies in online search through exclusive distribution agreements worth billions of dollars annually. (Photo by Brandon Bell / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP)
(FILES) In this photo illustration, Google Chrome logos are displayed on a cell phone on November 21, 2024 in Austin, Texas. A US federal judge on September 2, 2025 rejected the US government's demand that Google sell its Chrome web browser as part of a major antitrust case but imposed sweeping remedies aimed at restoring competition in online search. The landmark ruling came after Judge Amit Mehta found in August 2024 that Google illegally maintained monopolies in online search through exclusive distribution agreements worth billions of dollars annually. (Photo by Brandon Bell / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP)

¿Cómo funciona el nuevo inicio de sesión de Google?

La configuración inicial de esta función es sencilla: el usuario debe mirar a la cámara de su dispositivo y realizar unos breves movimientos de cabeza guiados para capturar su rostro desde múltiples ángulos.

En el ámbito de la privacidad, Google destacó que el «video-selfi» pertenece exclusivamente al usuario y este mantiene el control total sobre el mismo.

Con información de EFE

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