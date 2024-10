De acuerdo a un estudio de Gfk, una empresa de NIQ, de enero a julio se vendieron 6.4 millones de unidades de equipos electrónicos, tecnológicos y de telecomunicaciones, representando un crecimiento de 8% frente a similar periodo del 2023. Sin embargo, en términos de facturación, aun se refleja una ligera caída de 1%; ello explicado porque el precio promedio de los productos es 9% menor. Es decir, se están comprando más equipos pero de menor ticket.

Vinicio Granda, Retail Customer Success Lead para NielsenIQ Perú, menciona que, a raíz de que en las diferentes categorías están apareciendo marcas propias o blancas, el consumidor hoy en día está apostando por este tipo de productos que tienen características similares a las premmium pero con un ticket menor.

“Por ejemplo, en la categoría de telecomunicaciones, existen varias marcas que no las premium pero que vienen posicionándose en el mercado. Lo mismo pasa con la línea marrón o de televisión, que vienen apareciendo marcas propias que se ajustan al presupuesto del consumidor peruano y se han ido ganando share en las diferentes categorías y viene siendo explotados por las cadenas de retail”, anota el experto.

¿Qué es lo que viene? Solo en julio, se reportó un crecimiento tanto en unidades (23%) como en valor, aunque el precio promedio siguió un 3% por debajo que similar mes del año pasado. De esta manera, Vinicio Granda comenta que ya se reporta un dinamismo superior a la del 2022 y 2023 y se prevé que en los siguientes meses continúen la tendencia positiva, empujada por la venta de equipos de telecomunicaciones.

“El último Q del 2024 trae estacionalidades como el Black Friday y la Navidad, por lo que se espera una recuperación bastante fuerte en la venta de electro, ya que en estas fechas las espera el consumidor porque el ticket promedio de los diferentes productos, así como la activación de promociones, llegan a ser muy relevantes. Por ello, esperaríamos una recuperación más fuerte que el 2023″, detalló.

Venta de celulares sube por mayor competencia

El reporte de Gfk también revela que por primera vez en el año la venta de celulares ha superado a la de televisores. En detalle, del total de productos electrónicos vendidos, el 23% representó a los smartphones, seguido de los televisores con un share de 21%.

Según explica Granda, los celulares vienen liderando el mercado de electro debido a que están apareciendo nuevos equipos y marcas con modelos similares a las premium pero con precios accesibles, lo cual incentiva a que los consumidores renueven su dispositivo móvil y se traduzca en un mayor dinamismo de esta categoría.

Asimismo, debido a que el factor precio es una tendencia que se observa en todo el sector electro, el especialista indicó que ello está provocando que las marcas premium ajusten su ticket de venta para volverse más competitivo y no disminuir sus ventas. No obstante, aclara que están siendo cuidados con esta estrategia para que no se vea afectado el servicio ni el producto que ofrecen.

¿En dónde se compra electro?

A nivel de canal, el estudio evidencia que la venta física sigue siendo el más relevante, ya que el 62% del monto colocado se realizó por esta vía, mientras que el restante se dio en línea. Según especifica GfK, la mayor demanda en “piso” se da en las categorías como televisores y equipos tecnológicos.

“Las ventas online han retrocedido dos puntos porcentuales, lo que sugiere que el consumidor prefiere la venta física en tienda, es decir, tener interacción con el producto”, sentencia.

Asimismo, dentro del canal físico, el reporte detalla que en julio de este año las tiendas por departamento (34%) fueron las más preferidas para adquiri productos de electro. Ello debido a que los operadores han realizado una mejor activación de marca y ofrece una mayor visibilidad de los equipos, según Granda. En tanto, las tiendas especialistas concentran el 33% de lo colocado, seguido de los supermercados (24%) y marketplace (9%).





