Y es que, según el reciente reporte de Dominio Consultores, al cierre del primer semestre se reportó una importación cercana a los 3.4 millones de unidades de smartphones, un crecimiento de 11% frente a similar periodo del 2023. Fernando Grados, director ejecutivo de la firma, señala que estos resultados reflejan cómo viene evolucionando el mercado, ya que el mayor ingreso de celulares está ligado a que la comercialización de estos productos está siendo más dinámica.

“Este año será mejor. Si el comportamiento de la economía se mantiene en crecimiento, las importaciones de celulares incrementarán al menos 10% respecto al 2024”, acotó, tras precisar que el mercado de smartphones en el 2023 tuvo un avance de solo 2.7%.

Marcas chinas ganan presencia

Si bien la demanda de celulares están en aumento, el comportamiento del consumidor ha venido cambiando en línea con el menor poder adquisitivo de los peruanos, lo cual ha llevado que los productos de menor ticket ganen una mayor participación en el stock que hay en el mercado.

En detalle, Xiaomi logró desplazar -por primer vez en un semestre- a Samsung como la marca que más celulares viene importando con 802,418 unidades, un crecimiento de 36.1% frente a lo registrado en el 2023. Este mayor ingreso de productos hizo que la empresa china tenga el 23.8% de participación del nuevo stock.

Por otro lado, la coreana Samsung importó 727,883 smartphones, un 16.4% menos que el primer semestre del año pasado, teniendo un 21.6% de la cuota del mercado. Asimismo, la china Honor incrementó en 27% sus importaciones de celulares y subió su participación al 19%, ubicándose como la tercera marca con más presencia. Las otra marcas que siguen en el listado son Motorola (14.3%), ZTE (7.2%), Oppo (5.4%), Apple (4.9%), Tecno, entre otras.

Al respecto, el director ejecutivo de Dominio Consultores, explicó que las marcas que están teniendo un mayor dinamismo son aquellas que apuestan por celulares de gama media (entre US$ 100 y US$ 300) y gama baja (menos de US$ 100), frente a las de mayor ticket (mayor a US$ 300) que han reducido su participación. Esto se debería que los presupuestos para comprar estos productos se han ajustado y ello explica el incremento en la cuota de mercado de Xiaomi y Honor, que son de precios más accesibles.

“Apple normalmente ha estado en el sexto lugar y ahora está en el sétimo lugar, es decir, también ha bajado su participación de mercado porque es más caro. Lo mismo sucede con Samsung, porque tiene un ticket más alto que Xiaomi y Honor”, complementó Fernando Grados, quien agregó que la mayor demanda de celulares también se explica porque es un producto que la gente necesita para poder trabajar.

Por su parte, Jean Vargas, AD Retail Vertical de NielsenIQ Perú, puntualizó que, considerando que en la última edición del Cyber Wow se vendieron 63,459 celulares, logrando crecer en 62% frente a similar edición del 2023, se evidencia que hay una demanda creciente en el Perú, la cual se mantendría en los próximos tres años.

En cuanto a las características de los equipos móviles adquiridos en este evento, el ejecutivo precisó que se está buscando productos de gama media. Debido a ello, el ticket de compra pasó de S/ 991 en el Cyber Wow del 2023 a S/ 796 en la última edición de este evento e-commerce, ello también impulsado al ingreso de varias marcas con diversidad de precios.

“Las características del equipo está muy ligado al tema de grabar videos y tomar fotos. Hoy en día el consumidor está optando por equipos de gama media baja y ahí está concentrada la venta. Cuando uno compra un celular lo hace de forma planificada y comienza a ver opciones y características” , anotó.

