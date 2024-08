Y es que, tras haber facturado US$ 2.5 millones en el 2022 con su operación en Colombia y México, en el 2023 decidió ingresar a nuevos mercados como el Perú y Ecuador, logrando ingresos por US$ 3.5 millones, de los cuales unos US$ 200,000 vinieron del mercado peruano, donde consideran que hay espacio para crecer de forma más acelerada.

Carlos Murillo, CEO de DataKnow, contó que con más de un año de operaciones en el mercado peruano han observado que cada vez más empresas se están adaptando en la inteligencia artificial lo cual les hace proyectar que tripliquen su facturación hacia un rango de US$ 500,000 y US$ 800,000, de los US$ 5 millones que tienen estimado hacia finales de año a nivel global.

LEA TAMBIÉN: Tecnológica N5 se apalancar en IA en busca de triplicar clientes en Perú

“Esa facturación representaría entre 10% y 15% del total, considerando que tenemos presencia en cuatro países. Es decir, Perú empieza a ganar más representatividad y eso hace que sigamos impulsando la tecnología. Lo que esperamos es que en los próximos años el mercado peruano llegue hacia un 20% a 25% de las operaciones”, dijo a Gestión, tras precisar que el mercado peruano sería el tercero más importante, por debajo de Colombia y México.

Ampliar portafolio de clientes

Actualmente, la firma brinda sus soluciones de IA y análisis de datos a alrededor de 100 grandes empresas y esperan crecer en este segmento un 30% y llegar a los 130 clientes. Lo que hacen es utilizar los datos de las compañía que los contratan para que lo puedan rentabilizar aplicando la inteligencia artificial.

Por sectores, Murillo precisó que el sector financiero el que más demanda sus servicios, seguido de las empresas petroleras y transportadoras de gas, así como el retail, manufactura y consumo masivo de alimentos.

Asimismo, el CEO de DataKnow indicó que no solo se están enfocando en la gran empresa sino también buscan llegar a la mediana y pequeña, ya que es un segmento de mayor volumen y que también están demandando tecnología.

En esa línea, buscan fomentar la creación de Centros de Excelencia en IA (COE), grupos organizados dentro de una empresa que tienen la responsabilidad de supervisar y guiar las iniciativas relacionadas con la inteligencia artificial. Con ello, apuntan a llegar a las 1,000 compañías hacia el 2027.

“Esta línea de negocio extiende el espectro de empresas a las que llegamos. Si bien hay una inquietud por explorar estas nuevas tecnologías también hay un miedo detrás o cierto recelo de arrancar con ello. Los COE ayudan a que las compañías descrubran el camino a dar en el uso de la inteligencia artificial”, añade.

Temas que te pueden interesar sobre empresas tecnológicas:

SOBRE EL AUTOR Christian Alcalá Comunicador social licenciado en la Universidad de San Martín de Porres. Actualmente redacto para la sección de negocios del diario Gestión.