El gigante del comercio electrónico prevé ingresos de explotación entre US$ 11,500 millones y US$ 15,000 millones en el trimestre que finaliza en septiembre, según un comunicado de prensa. Analistas esperaban en promedio US$ 15,700 millones. Las ventas del tercer trimestre crecerán entre 8% y 11% a entre US$ 154,000 millones y US$ 158,500 millones, frente a una estimación media de US$ 158,400 millones.

El director ejecutivo Andy Jassy ha estado recortando costos y buscando rentabilidad en el negocio minorista de Amazon, y gastando fuertemente en servicios de inteligencia artificial. La compañía ha dicho que la IA representa un “negocio con una tasa de ingresos de miles de millones de dólares”.

En las últimas semanas, los inversionistas se han mostrado impacientes ante los esfuerzos de las tecnológicas por rentabilizar sus inversiones en IA.

El martes, Microsoft Corp. informó menor crecimiento en su negocio de computación en la nube Azure y dijo que seguiría gastando mucho en centros de datos. Al día siguiente, Meta Platforms Inc. comunicó positivos resultados que deberían darle tiempo para que sus inversiones en IA rindan frutos. La semana pasada, las acciones de Alphabet Inc. cayeron tras sorpresivos aumentos de costos que eclipsaron ventas trimestrales mejores de lo esperado.

Aun así, las ventas de la unidad de servicios en la nube de Amazon Web Services subieron un 19% a US$ 26,300 millones, superando las estimaciones. Fue el segundo periodo consecutivo de crecimiento intertrimestral en esa división. Estos buenos resultados fueron contrarrestados por la debilidad en el negocio de comercio electrónico. Los ingresos procedentes de los servicios para vendedores de Amazon y de la publicidad no alcanzaron las estimaciones.

Los ingresos del segundo trimestre aumentaron un 10% a US$ 148,000 millones, frente a la estimación media de los analistas de US$ 148,800 millones. Amazon obtuvo una ganancia operativa de US$ 14,700 millones, en comparación con una estimación promedio de US$ 13,600 millones, según datos recopilados por Bloomberg.

Las acciones caían cerca de un 5% en operaciones postmercado tras cerrar a US$ 184,07 en Nueva York. En lo que va del año acumulan un alza del 21%.