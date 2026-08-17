ICH Corp., empresa dedicada a la producción y procesamiento de alimentos, acelerará su estrategia de crecimiento con la ampliación de su servicio de maquila, mediante el desarrollo de su línea de snacks, informó su gerente comercial, Anette Concha Holguin.

“Elaboramos snacks a base de garbanzo y arveja para una firma que los comercializa en el ámbito local y próximamente estarían ingresando a Sudamérica. Además, maquilamos para varios clientes cuyos productos están destinados a Estados Unidos”, señaló la vocera a la Asociación de Exportadores (ADEX).

ICH Corp. ofrece servicios de maquila a empresas nacionales e internacionales. (Foto: ADEX).

En ese sentido, la ejecutiva manifestó que apuntan a expandir su división de snacks, capitalizando sus conocimientos de fabricación en compañías interesadas en incrementar su gama de artículos alimenticios y plantear propuestas con mayor valor agregado.

Además, ICH Corp. proporciona acompañamiento a sus clientes, participando desde la concepción y construcción de nuevas ideas de negocio hasta la formulación de productos con potencial comercial.

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Líneas de negocio desarrolladas

ICH Corp. tiene cinco líneas de negocio, incluyendo la división de café con la cual iniciaron operaciones hace 45 años. En ese negocio, con su marca propia ‘Zurit’, ofrecen al mercado local las presentaciones de molido y tostado al rubro hoteles y restaurantes.

Asimismo, tienen maní en los formatos tostado (con cubierta crocante, en mitades y entero con piel), a granel y en pasta. Además, procesan páprika (entera, descolada, molida y en hojuelas), azúcar (pulverizada para distintos clientes), y snacks, elaborados a partir de camote, yuca, haba, papa, fideos, garbanzo, entre otros.

En algunos casos, ICH Corp. articula directamente con productores agrícolas de distintas zonas del país, lo que le permite asegurar el abastecimiento de materias primas.