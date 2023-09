El interés del empresario peruano por importar. El negocio de la importación suele ser atractivo para los empresarios de micro y pequeños empresa, ya que existe una gran mayoría que quiere comprar antes que producir.

De acuerdo a datos de la SUNAT, a julio de este año existen alrededor de 27,000 empresas importadoras, de las cuales el 74% son microempresas, seguido del 27% de pequeñas empresas.

Para Juan Acosta, profesor de Negocios Internacionales de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), esta afinidad por hacer negocios a través de la importación se debe a las bajas barreras arancelarias (impuestos) que existen en nuestro país.

“En el Perú, 7 de cada 10 productos no pagan impuestos, esto ha facilitado a que más personas se animen a realizar importaciones”, detalló Acosta a Gestión.

Añadió que en otros países no son tan “amigables” con las importaciones , ya que protegen su industria nacional. “En Argentina, por ejemplo, los aranceles pueden alcanzar los 20%, 30% o hasta el 40% del valor de producto importado”.

Situación totalmente distinta en territorio peruano: los productos importados que valen menos de US$ 200 no pagan impuestos. “Esto favorece a los microempresarios que quieran comenzar a importar productos como un smartwatch, relojes, lentes, etc.”

Las plataformas de comercio electrónico claves en la importación. “Amazon, Alibaba o Wish han permitido extender con mayor facilidad el proceso de importación, pues las opciones de compra a comparación del nuestro mercado es más amplio”, sostiene el experto.

Toma en cuenta los costos de importación y análisis del mercado para empezar tu negocio

Acosta consideró importante calcular los costos de importación y conocer el mercado local para lograr que el negocio sea rentable.

“Calcula cuánto será el costo del transporte internacional (buque), el agente de Aduanas, el transporte local (camión de carga) y el almacenaje”, puntualizó Acosta.

“Arma tu estructura de costos y compara con lo que puedas encontrar en el mercado nacional a fin de determinar si el porcentaje justifica la importación”, añadió.

Respecto al análisis del mercado recomendó ver algunos nichos que no han sido atendidos en el mercado y que puedes aprovechar para importarlos.

“Por ejemplo, en nuestro mercado no hay mucha oferta de zapatillas para runners o corredores, también los accesorios para bicicletas o incluso para mascotas”, contó en su experiencia con clientes del Mercado Central.

El mensaje es claro: el importador tiene que estar al tanto de las novedades. Si el producto es muy atractivo y está rotando, no pasará mucho para que la competencia, con más recursos, obtenga el doble o triple de la mercadería con mejores precios.

En ese sentido, el experto sugiere estar pensando siempre en el siguiente producto, de esa manera se podrá estar un paso adelante de la competencia.

En nuestro mercado no hay mucha oferta de zapatillas para runners o corredores y es un nicho de importación que no está siendo explotado.

¿Qué productos puedo importar y cuáles no?

El experto explicó que existen tres tipos productos que son considerados en Aduanas como prohibidos, restringidos y libres.

“Los productos prohibidos (los que no ingresan al país) suponen un riesgo para la salud, seguridad nacional y el medio ambiente como son drogas, ropa, calzado y autopartes usados, pirotécnicos y bebidas fabricadas en el extranjero con la denominación pisco”, explicó Acosta.

Respecto a los productos restringidos mencionó que deben pasar por autorizaciones de sectores competentes como son los ministerios, SENASA, Digesa, DIGEMID, entre otros. Allí el importador debe gestionar el trámite correspondiente para que su producto no tenga problema para pasar en la Aduana.

“Todo lo que se pueda consumir o tenga contacto con el cuerpo humano están restringidos: los juguetes, maquillaje, perfumes, témperas, borradores, etc.”, detalló.

¿Cuáles son los productos libres?“Los productos libres son aquellos que no suponen un riesgo a la salud de la persona. Por ejemplo: ropa, zapatillas, accesorios, televisores, celulares (estos dos últimos deben estar homologados) y/o productos tecnológicos, etc.”, explicó.

Para importar el producto como el aire acondicionado deberás pedir autorización del Ministerio de la Producción porque deberá verificar que el gas que emita no haga daño a la capa de ozono.

¿Qué filtros pasan los productos importados por Aduana?

Acosta resaltó que la Aduana tiene como objetivo asegurar que los productos que ingresen al país correspondan a lo que declaró el importador.”Existe esa posibilidad de que puedo declarar en A y pagar con impuestos de B”.

Añadió que hay muchos que intentan camuflar con la partida (código o nombre del producto) para ingresar productos que pagan impuestos o inclusos son restringidos.

En ese sentido, señaló que la Aduana trabaja con indicadores de riesgo, que generan canales de control: verde, naranja y rojo.

Canal verde: la mercadería pasa sin ningún problema, nadie los revisa.

la mercadería pasa sin ningún problema, nadie los revisa. Canal naranja: verifica que el documento presentado por el importador corresponda a lo que declaró de manera virtual. Por ejemplo: los datos del importador, el volumen importado, el medio de pago, autorizaciones, etc.

verifica que el documento presentado por el importador corresponda a lo que declaró de manera virtual. Por ejemplo: los datos del importador, el volumen importado, el medio de pago, autorizaciones, etc. Canal rojo: Aquí la Aduanas necesita ver el producto, es decir, revisa la mercadería. Eso conduce a un sobrecosto para el importador porque la mercadería se queda almacenada algunos días y genera retraso en el envío.

La Aduana tiene como objetivo asegurar que los productos que ingresen al país correspondan a lo que declaró el importador.

Lo que cobra la Aduana por el producto importado

El especialista considera tres tipos de retenciones en el valor del producto importado. La primera son los aranceles, es decir, productos que pagan impuestos por competir con la industria nacional que puede ser “zapatos, ropa, textiles, entre otros, allí el monto de arancel puede llegar al 11% del valor del producto ”.

Caso contrario serían los relojes, celulares, lentes, zapatillas o mochilas que no pagan impuestos.

“El segundo concepto es el IGV (impuesto general de venta) que lo pagan todos los productos y equivale al 18% de su valor” explicó Acosta.

El tercer y último es el de percepción. “Fue creado con el objetivo de recaudar parte del IGV (que es el 3.5%) de manera adelantada”, indicó.

Acosta recalcó que estos dos últimos impuestos no son un sobrecosto que puede afectar en el precio del producto importado , pues al final se recuperará con lo que pague el consumidor por el mismo; siempre y cuando tengas RUC o eres una empresa formalizada.

Y es que, en el caso de ser una persona natural, la Aduana solo permite tres importaciones que no superen los US$ 2,000. “Cuando eres una persona natural, ese IGV se convierte en costos en lugar de crédito fiscal ”, puntualizó.

Por lo tanto, recomendó importar como empresa porque vas a generar un historial positivo de movimientos que pueden servir para futuras operaciones, por ejemplo, solicitar un préstamo bancario o participar en programas del gobierno.

Existe productos que pagan impuestos por competir con la industria nacional que puede ser zapatos, ropa, textiles, entre otros, allí el monto de arancel puede llegar al 11% del valor del producto.

¿Cuáles son los errores más frecuentes a la hora de importar?

El experto en negocios mencionó cuatro errores frecuentes (a nivel comercial) de las personas que inician con la importación, de las cuales son:

Traer productos que no generen valor o novedad: El importador no hace un buen estudio de mercado y trae productos del exterior que en el mercado local lo puedes conseguir a un mejor precio.

El importador no hace un buen estudio de mercado y trae productos del exterior que en el mercado local lo puedes conseguir a un mejor precio. No buscar buenos proveedores: No conocer el historial de tu proveedores, es decir, con quiénes ha trabajado, tener alguna referencia o quizás pactar un reunión.

No conocer el historial de tu proveedores, es decir, con quiénes ha trabajado, tener alguna referencia o quizás pactar un reunión. No calcular los costos de importación: Confiar en que cualquier producto hará que recuperes tu inversión.

Mientras que a nivel operativo, sería desconocer la partida arancelaria del producto, pues en base a eso se determinará cuánto vas a pagar en impuestos, si la mercadería es restringida o no y, por último, no tener proveedores eficientes.

“Muchas veces el agente de carga maneja precios inferiores que su competencia, pero no te dice que el buque sale en dos semanas; nadie compra un producto bueno y novedoso a destiempo ”, contó Acosta.

¿Cuáles son los pasos para empezar importar desde Perú?

El primer paso para empezar a importar productos es investigar y seleccionar proveedores confiables. “Los proveedores deben estar identificados en plataformas como Amazon, Wish, AliExpress”, sostuvo.

Luego, se debe seleccionar los productos que son llamados “ganadores”. “Son productos que van a generar una alta rotación y rentabilidad en el proceso”, indicó Acosta.

El tercer paso es analizar el valor del producto. “Si el monto es menor a US$ 200 o US$ 2,000 y no paga impuestos, no hay control aduanero, es decir, solo interviene el servicio courier; es como si estuvieras haciendo un pedido desde una plataforma de e-commerce”, explicó.

Sin embargo, si son volúmenes y montos superiores a lo mencionado, intervienen los agentes de carga. “Ellos se encargan del proceso de recojo en el país de origen, el transporte y la llegada de la carga al puerto”.

A partir de entonces, el importador empieza la relación con el agente de Aduanas y también la cadena logística.

¿Qué documentación debo presentar a la Aduanas para importar?

Según Acosta, quien toma “la posta” cuando la mercadería llega es el agente de Aduanas, que se encarga de hacer los trámites y permisos ante Sunat.

Lo que te va a pedir es lo siguiente: datos del producto, información del importador, factura y el pago de los impuestos (si corresponde), que normalmente es el IGV.

“Una vez que se revisen los pagos y los impuestos, si todo está en orden (canal verde), simplemente lo retiras y lo llevas a tu casa o recinto y comienzas a vender”, detalló.

Los documentos debe comprender datos del producto, información del importador, factura y el pago de los impuestos (si corresponde), que normalmente es el IGV.

¿Cuáles son los productos más rentables de importar?

El profesor de negocios de la UPC comentó que normalmente los empresarios de micro y pequeños empresa están apostando por productos tecnológicos y de consumo.“He visto que muchos están vendiendo smartwatches, carcasas o protectores para celulares”,contó en su visita al Mercado Central.

Además, resaltó el interés que están teniendo los usuarios por los accesorios o productos para las mascotas. “El gasto en mascotas se ha incrementado, ya que los patrones de consumo de los usuarios se dirigen a productos para animales”, afirmó.

También hay una tendencia de compras por productos para el hogar. “Cada vez los departamento muestran mucha eficiencia respecto a los espacios y aparecen productos que se adaptan a ellos. Por ejemplo, hay planchadores que vienen de China que ocupan la mitad de espacio de un planchador tradicional “, explicó.

El experto comentó que normalmente los micro y pequeños empresarios están apostando por productos tecnológicos como son los smartwatches.

SOBRE EL AUTOR Edgar Velito Limaylla Egresado en Periodismo en la Universidad de San Martin de Porres y estudios en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Tiene más de 2 años de experiencia profesional. Laboró en Diario El Gobierno como redactor de Economía. Desde el 2023 es parte de Gestión.