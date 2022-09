LEA TAMBIÉN Ya son 45 equipos iPhone 14 retenidos por Aduanas que no pueden entrar a Perú

Mauricio Jiménez, cofundado de Qempo que es una empresa dedicada a la importación de diversos productos de Estados Unidos en Perú, comentó a Gestión.pe que están en riesgo de que también sean retenidos por los agentes de Aduanas -de ser adquiridos por viajeros peruanos- los último equipos de Google Pixel así como los de OnePlus, los cuales son de gama alta y son muy solicitados por consumidores peruanos.

“Estos equipos han lanzado recientemente nuevos modelos al mercado las que -al no comercializarse en Perú- tampoco han sido homologados. Sus modelos anteriores posiblemente si están homologados porque ya se comercializan en el territorio nacional, pero no pasa lo mismo con los nuevos lanzamientos”, acotó.

Específicamente se trata del OnePlus 10, OnePlus 10T y de Google Pixel 7. Este último sale al mercado (para su venta) en octubre.

Al revisarse el portal web del MTC sobre los equipos homologados (https://she.mtc.gob.pe/IEqHomGestionar/index) se observa que en el caso de OnePlus el último homologado data del 2021 y es el modelo BE2011.

Mientras que en el caso de Google, el último equipo homologado -con fecha 16 de febrero de este año- es el modelo G011A.

“Lo más seguro que todavía ninguna empresa de telecomunicaciones a iniciado el proceso de homologación de los últimos lanzamiento de OnePlus y Google ya que -por lo general- no venden estos modelos. Normalmente quien homologan este tipo de equipos son los usuarios finales que lo importan para que lo puedan usar en Perú”, añadió.

En el caso de Qempo agregó que posiblemente se inicie el proceso de homologación de ambos aparatos, que irá de la mano con la demanda que genere en el mercado interno.

-Hasta 40% más baratos-

¿A qué se debe el interés de peruanos por comprar los nuevos lanzamientos en equipos celulares como los de iPhone, OnePlus y Google fuera del territorio nacional?

Un factor clave es el precio, ya que estos equipos- comentó Jiménez- son hasta 40% más baratos en Estados Unidos en comparación si se adquiere en Perú.

“Normalmente las tiendas que venden celulares acá en Perú son revendedores por lo que encarecen bastante el precio de los productos. La diferencia entre lo que se vende en el mercado local en relación a Estados Unidos -por ejemplo- va en el rango de un 30% a 40% adicional. Es decir, es hasta 40% más barato comprarlo allá estos celulares de gama alta que acá ”, agregó.

¿Y si se trae un equipo de Huawei, Samsung o Xiami, también pueden retenerlo en Aduanas? Al respecto, el especialista mencionó que -generalmente- con estas marcas no hay problemas porque son marcas -valga la redundancia- que tienen presencia en Perú.

“No son distribuidores, por lo que son las propias marcas que se encargan de este trámite de homologación de sus equipos. En el caso de Apple, la marca no está en Perú, ya que la tienda iShop son distribuidores oficiales, pero no representan a la marca. Es por eso que ellos recién en dos o tres meses posiblemente empiecen la homologación de estos equipos (iPhone 14) que es el tiempo que lo traerán al territorio nacional”, puntualizó.