Desde inicios de setiembre -específicamente desde el 9- se empezó a vender en Estados Unidos el iPhone 14, el último lanzamiento de Apple. Esta situación generó el interés de consumidores peruanos por adquirir el nuevo equipo de Apple, tomando en cuenta que es mucho más barato que comprarlo en Perú. No obstante, al llegar al territorio nacional con su equipo nuevo, los connacionales se han dado con la sorpresa de que esté ha sido retenido por agentes de Aduanas alegando que “no ha sido homologado”.

En concreto están en custodia Aduanas -de acuerdo a la Sunat- 45 equipos iPhone 14 situación que impacta directamente a 40 connacionales que lo han adquirido fuera de Perú.

¿A qué responde esta decisión? Mauricio Jiménez, cofundador de Qempo, empresa dedicada a la importación de diversos productos de Estados Unidos a Perú, explicó a Gestión.pe que hay una normativa vigente desde el año 2019 (específicamente el Decreto Supremo N° 019-2019-MTC) que establece que únicamente pueden ingresar al territorio nacional equipos y aparatos homologados.

“En honor a la verdad la normativa es imprecisa ya que generalmente -desde hace varios años- se aplicaba para envíos tradicionales, ya sean envíos por carga o por empresa de courier, pero en el caso de los viajeros peruanos que trasladan algunos de estos equipos al territorio nacional y que no estaban homologados en Perú los ingresaban, ya que no ha habido -hasta el momento- este tipo de problemas (retención del equipo) ya que en teoría la normativa no aplicaba para ellos”, precisó.

En las últimas semanas -agregó- esta situación cambió por lo que se está reteniendo a los peruanos residentes que retornan al país, aquellos equipos que no están homologados. “Por nuestro lado hemos preguntado a las autoridades y la respuesta que hemos tenido por parte de la Sunat y del MTC -que se están peloteando la responsabilidad- es que está normativa también se aplica a los viajeros peruanos”, comentó.

¿Qué dice la normativa? En la cuarta disposición complementaria se indica -a la letra- que “las personas naturales y jurídicas están obligadas a adquirir y utilizar equipos y/o aparatos de telecomunicaciones que cuenten con el respectivo certificado de homologación emitido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC)”.

“Cuando el equipo y/o aparato sea ingresado al país por una persona natural para uso personal, es responsabilidad de ésta obtener el certificado de homologación ”, indica.

La homologación de equipos no es exigible -refiere la norma- a “equipos terminales móviles de viajeros no residentes para uso personal y hasta por un plazo máximo de 183 días calendario, con independencia de las veces que ingresen al país, dicho periodo no es acumulativo”.

Es decir, en el caso de los ciudadanos extranjeros que arriben al país tienen la libertad de poder ingresar con equipos sin homologación, lo que no ocurre con los nacionales que traen equipos que carecen de ella.

El cofundador de Qempo explicó que el trámite para homologar un equipo lo puede iniciar tanto una persona natural con RUC como una persona jurídica, aunque en la práctica son las empresas que inician el proceso de homologación ante el MTC.

De acuerdo a la normativa, la solicitud de homologación de equipos y/o aparatos de telecomunicaciones se resuelve en un plazo máximo de 30 días hábiles .

Bastará -además- que se obtenga la homologación por parte de una empresa o persona natural para que sea válida para todos los usuarios.

-Los dimes y diretes entre Aduanas y el MTC-

Sobre este asunto desde la Aduanas se informó que están cumpliendo con la especifica la norma del MTC que establece que pueden ingresar al país equipos homologados.

En el caso particular del iPhone 14 -al no estar homologados- lo que se está haciendo es retener los equipos para ponerlos es custodia hasta lograr la homologación.

Una vez que se termine este proceso, añaden, se comunicarán con todos los usuarios para que vayan a recoger sus equipos, por los cuales no hay el pago de multas o tramite adicional. Lo único que se necesita es que muestren, para la devolución del equipo, el registro realizado al momento de la retención.

Por su parte, desde el MTC se informó que hasta el momento se han reportado tres solicitudes de homologación de iPhone 14, iPhone 14 Pro y iPhone 14 Pro Max por parte de la empresas de telecomunicaciones, que tiene un plazo de 30 días hábiles para resolverse.

Un detalle que llama la atención es que desde el MTC se alega que el decreto supremo que establece la homologación -afirma- “no dispone de retenciones” de equipos como lo está haciendo la Sunat a través de la Aduana.

Al respecto, desde esta instancia se afirma que las retenciones de equipos se hace en cumplimiento de dos resoluciones directorales emitidas el 2016 (479-2016 y la 163-2016) que incluso se ha pedido la opinión del MTC, que les ha comunicado “de que no pueden entrar al país los equipos que no estén homologados”, tal como lo indica el Decreto Supremo N° 019-2019-MTC