Panayotis Lazalde, gerente general de DHL Express Perú, señaló que la compañía opera con 25 tiendas propias (para el recojo y entrega de paquetes) distribuidos en Lima, Cusco, Piura, Trujillo y Arequipa, y una flota de 60 vehículos (camiones y vans para reparto urbano).

De dichas unidades, 12 ya son eléctricas y antes de que acabe el 2026 se sumarán seis más, con lo que el 30% de la flota total será cero emisiones.

Asimismo, el plan de expansión de locales contempla cerrar este año con 30 tiendas propias y llegar a 37 o 38 hacia 2028. En los últimos meses, remodelaron el local de Trujillo y abrieron un punto adicional en Arequipa. Ahora, alistan nuevas tiendas en La Molina, Miraflores, San Isidro y Comas, y contemplan crecer también en el interior del país.

“Vamos a crecer en el sur, norte, centro. En un 40%, las aperturas den 2027 será en regiones que vamos a ir expandiendo, y el otro 60% estará en Lima”, explicó.

Aunque la selva no está en el radar inmediato con nuevas tiendas, sí forma parte de la hoja de ruta hacia 2028. Hoy, la cobertura nacional se completa con más de 100 socios estratégicos que operan como puntos afiliados bajo estándares de la compañía.

Panayotis Lazalde, gerente general de DHL Express Perú.

Foco en pymes y expansión en industrias

Para DHL Express, más del 70% de la base de clientes de la operación peruana son pequeñas y medianas empresas (pymes). Para ese segmento, la compañía adaptó iniciativas globales como Go Global y Go Trade. El esquema incluye asesorías y otros servicios para que emprendimientos de artesanía, textiles o ecommerce diseñen su ingreso a mercados internacionales.

La red de tiendas propias y afiliadas funciona como primer punto de contacto para exportadores que recién inician.

Sin embargo, la empresa también trabaja con otros segmentos: minería, Life Science and Healthcare, ingeniería-manufactura y automotriz. A estos rubros, se suman los tradicionales de textiles y consumo, pero el foco está puesto en desarrollar soluciones especializadas.

Así, han venido apostando por aumentar el peso promedio posible de envío, cuando antes la marca estaba asociada solo al despacho de documentos, muestras y paquetes pequeños. Para sostenerlo, la flota también migró: los camiones pasaron de 5 a 14 toneladas de capacidad y las vans ahora mueven hasta 1.7 toneladas.

DHL Express ha venido apostando por aumentar el peso promedio posible de envío, cuando antes la marca estaba asociada solo al despacho de documentos y paquetes pequeños.

Balance y proyecciones de DHL Express Perú

Con la referida estructura de negocio, el primer semestre cerró con volumen al alza de entre 7% y 8% para DHL Express Perú, mientras los ingresos crecieron por encima del 10% por tercer año consecutivo.

La balanza entre importación y exportación se mantiene en 70% y 30% a favor de la primera, aunque los envíos al exterior vienen creciendo “de manera acelerada” año tras año desde 2019. Parte de la explicación está en la operación aérea.

“Somos la única compañía (del sector) en Perú que tiene presencia propia, con un avión nuestro de una capacidad de 42 toneladas. Hace un año y medio, la frecuencia era de lunes a viernes, hoy de lunes a sábado. Para el mundo industrial y las pymes, es un gran valor, no tienen que estar esperando a hacer reservas de espacios”, anotó Lazalde.

Desde Asia, la ruta viene desde Hong Kong, pasa por Cincinnati (EE.UU.)—el hub para Américas— y llega a Miami antes de bajar a Lima.

Para el segundo semestre, la expectativa es sostener el ritmo de crecimiento. La inversión extranjera crece y sectores como minería, salud y manufactura demandan más capacidad. Ante tal escenario, el ejecutivo afirmó que la compañía seguirá ajustando flota y puntos de venta a esa demanda.

El primer semestre cerró con volumen al alza de entre 7% y 8% para DHL Express Perú.

Gateway del Callao, base para los próximos años

Consultado por inversiones en el Gateway (centro de operaciones) frente al antiguo aeropuerto Jorge Chávez en el Callao o una potencial reubicación tras la mudanza del terminal, Lazalde afirmó que la sede principal se mantendrá en su actual ubicación al menos dos o tres años más.

Actualmente, explicó que la localización frente a la zona de carga del aeropuerto ayuda a reducir tiempos de tránsito y procesamiento. Si bien hay retos logísticos por la mudanza de operaciones en la zona, la infraestructura actual permite operar con solidez.

“Nosotros recuperamos la carga con nuestros proveedores dentro del aeropuerto, es prácticamente la misma zona donde estábamos siempre. Entonces, sí hay un poco de aspectos logísticos, pero en esa infraestructura estamos bien, sólidos, nos conviene estar aquí porque nos ayuda a reducir los tiempos de tránsito de operación, que es fundamental para el sistema de servicio de carga rápida”, manifestó.

El Gateway (centro de operaciones) de DHL Express frente al antiguo aeropuerto Jorge Chávez en el Callao se mantendrá como sede principal de la empresa al menos dos o tres años más. (Foto: difusión).

Añadió que seguirán haciendo adecuaciones e inversiones en infraestructura para seguir operando en dicha sede.

En tanto, la red aérea no contempla sumar un séptimo día de vuelo por ahora. Las diferencias horarias globales hacen que el domingo ya conecte con lunes en Asia, por lo que seis frecuencias cubren la semana completa.