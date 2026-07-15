DHL Express Perú opera con 25 tiendas propias, una flota de 60 vehículos y un avión que incrementó sus frecuencias.
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Josimar Cóndor
mailJosimar Cóndor

Con el comercio exterior peruano creciendo a doble dígito y encadenando 24 meses consecutivos al alza, la logística express opera bajo presión. Entre enero y abril de 2026, las exportaciones superaron US$ 35,000 millones, 36.1% más que en el mismo periodo del año pasado. Las importaciones replicaron el ritmo y también crecieron 18.5% en el mismo periodo. En ese escenario de mayor carga aérea, más pequeñas y medianas empresas (pymes) exportando y plazos de entrega cada vez más cortos, la empresa de envíos aéreos DHL Express acelera su plan de expansión en Perú enfocado en tiendas, flota e infraestructura. El plan tiene dos objetivos: llevar a la pyme a mercados internacionales y atender industrias donde el tiempo vale oro.

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