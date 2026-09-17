Con su nuevo local en Mallplaza Arequipa, Casaideas alcanza 29 tiendas en Perú y 104 establecimientos a nivel global. (Foto: Archivo)
Con su nuevo local en Mallplaza Arequipa, Casaideas alcanza 29 tiendas en Perú y 104 establecimientos a nivel global. (Foto: Archivo)
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Redacción Gestión
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, amplió su presencia en provincias con la apertura de una nueva tienda en , con lo que alcanzó los 29 locales en Perú. La nueva sede es la tercera de la compañía en la región y se suma a la red que la empresa viene desplegando en el país.

Según informó la compañía, para esta apertura destinó más de S/ 2.3 millones, mientras que el establecimiento cuenta con una superficie de 930 m2. También informó que la operación contempla la generación de 22 puestos de trabajo.

Con este nuevo local, alcanza 104 tiendas a nivel global. La expansión en Perú se produce en un momento en que la compañía viene reforzando su presencia fuera de Lima, con las provincias como parte de su estrategia para ampliar su cobertura.

Tres tiendas en Arequipa

La apertura en Mallplaza Arequipa lleva a Casaideas a operar tres establecimientos en esta ciudad. La cadena ya contaba con presencia en y , a los que ahora se suma su nuevo local.

El avance en Arequipa también permite a la empresa acercarse al objetivo que se había planteado para este año. En enero, la gerenta general de , . De esta manera, la empresa queda ahora a un local de alcanzar esa meta.

Casaideas inauguró su tercera tienda en Arequipa con una inversión superior a S/ 2.3 millones. (Foto: GEC)
Casaideas inauguró su tercera tienda en Arequipa con una inversión superior a S/ 2.3 millones. (Foto: GEC)

Además, Casaideas contó con anterioridad que Perú es actualmente el segundo mercado más importante para Casaideas, detrás de Chile, y .

El peso de Perú dentro de la operación regional explica parte de la apuesta de la cadena por continuar ampliando su red. La compañía señaló con anterioridad que busca mantener un crecimiento sostenido en el mercado peruano, combinando nuevas aperturas con el fortalecimiento de sus operaciones actuales.

Con la tienda de Mallplaza Arequipa, Casaideas suma así una nueva plaza a su red nacional y se acerca a las 30 tiendas previstas para 2026.

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