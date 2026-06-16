La empresa australiana Bifox, enfocada en el negocio de los fosfatos en América Latina, acordó la adquisición del proyecto de roca fosfórica Bayóvar 9, ubicado en Piura, mediante una operación valorizada en hasta US$ 60 millones, en una transacción que involucra a Fosfatos del Pacífico (Fospac), compañía vinculada al grupo Hochschild.

Según informó la firma, el acuerdo contempla un desembolso inicial de US$ 10 millones por el 16.67% de las acciones de Fospac, además de una opción para adquirir el 83.33% restante por US$ 50 millones adicionales. Con ello, la operación total alcanza los US$ 60 millones.

Fospac es titular de los derechos mineros del proyecto Bayóvar 9, uno de los desarrollos de roca fosfórica más conocidos de la costa norte peruana. El yacimiento se encuentra en la zona de Bayóvar, en Piura, un distrito que concentra importantes reservas de fosfatos y donde se han impulsado diversos proyectos vinculados a la producción de insumos para fertilizantes.

De acuerdo con Bifox, Bayóvar 9 cuenta con recursos estimados por alrededor de 550 millones de toneladas de roca fosfórica y dispone de estudios técnicos desarrollados en años previos. La compañía señaló que su objetivo es desarrollar inicialmente una operación con capacidad para producir 2.5 millones de toneladas anuales.

Expansión regional de Bifox

Bifox, que ya cuenta con activos de fosfatos en Chile, sostuvo que Bayóvar 9 posee una ubicación estratégica por su cercanía a infraestructura portuaria y a mercados de exportación de la región. Asimismo, indicó que evalúa ampliar la capacidad de producción del proyecto en una etapa posterior.

El proyecto obtuvo la aprobación ambiental en 2016. Sin embargo, dicho permiso ya expiró, por lo que la empresa señaló que trabaja en la obtención de nuevas autorizaciones para avanzar con su desarrollo.

La operación supone la salida del grupo Hochschild de uno de sus principales activos vinculados al negocio de fosfatos en Perú. (Foto: Archivo)

La operación también supone la salida del grupo Hochschild de uno de sus principales activos vinculados al negocio de fosfatos. Hasta ahora, el conglomerado minero peruano mantenía presencia en Bayóvar 9 a través de Fossal y Fosfatos del Pacífico.

Con esta transacción, Bifox busca consolidar una plataforma regional de producción de fosfatos y fortalecer su posición en un mercado que espera registrar una mayor demanda en los próximos años.