Manuel Enrique Acuña Forno fue destituido de su cargo, tras denuncia de agresión.
Redacción Gestión
y de cualquier función en la empresa, tras una sesión extraordinaria convocada para evaluar una agresión contra una transeúnte, difundida en un reportaje televisivo.

La decisión fue adoptada el miércoles 14 de enero de 2026, luego de que el directorio analizara los hechos atribuidos a Acuña Forno, los cuales fueron calificados por la empresa como incompatibles con sus principios, valores y políticas internas.

Como parte de la medida, APC informó que la desvinculación tiene efecto inmediato y alcanza a toda responsabilidad en la gestión empresarial.

La compañía señaló que la conducta atribuida al exejecutivo vulnera su Reglamento Interno de Trabajo, la Política de Prevención de la Violencia y Promoción de la Equidad, así como su Código de Ética y Conducta.

CONTINUIDAD EN LA GESTIÓN

En reemplazo de Acuña Forno, el directorio designó a Eduardo Miguel Guembes León como nuevo gerente general. La empresa indicó que el ejecutivo cuenta con conocimiento operativo y financiero del negocio, lo que permitirá garantizar la continuidad de la gestión y de las operaciones de APC Corporación.

Eduardo Miguel Guembes León, nuevo gerente general de APC Corporación.
Eduardo Miguel Guembes León, nuevo gerente general de APC Corporación.

Asimismo, el directorio expresó su rechazo a los hechos difundidos y afirmó que las acciones del exgerente general no representan la cultura organizacional de la empresa. En ese sentido, reiteró su posición de tolerancia cero frente a cualquier acto de violencia, en especial aquellos que atenten contra la integridad de las personas.

Finalmente, APC ratificó su compromiso con la promoción de la equidad, el respeto y el cumplimiento de estándares éticos en todas sus actividades empresariales.

