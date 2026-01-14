La minera canadiense PPX Mining Corp. anunció una reconfiguración de su gobierno corporativo con efectos directos en su estrategia regional, tras nombrar a Diego Bellido y Ernest Mast como nuevos integrantes de su directorio, a partir del 12 de enero de 2026. La decisión fue comunicada mediante un Hecho de Importancia remitido a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).

Desde la perspectiva peruana, el principal hito es el ingreso de Diego Bellido, alto ejecutivo de Glencore Perú SAC, donde actualmente se desempeña como gerente general, además de liderar Glencore Lima Trading SAC. Su incorporación refuerza el vínculo de PPX con el mercado minero peruano y con la dinámica del comercio global de materias primas.

La trayectoria de Bellido incluye una participación activa en empresas clave del sector, tanto en Perú como en la región. El ejecutivo ha sido presidente del directorio de Perubar SA y miembro del directorio de Transportadora Callao SA, además de haber representado a Glencore en directorios de compañías mineras como Compañía Minera Antamina, lo que le otorga una visión integral de la operación minera, la logística y la gobernanza corporativa.

La designación en PPX, que construye una planta de procesamiento en La Libertad, se produce en un contexto de alianza estratégica con Glencore.

LEA TAMBIÉN: PPX Mining reporta altas leyes de oro y plata en mina Callanquitas en La Libertad

Cambios estratégicos en PPX

En paralelo, PPX confirmó que Ernest Mast asumió formalmente los cargos de CEO y director ejecutivo de la compañía, marcando el cierre de una etapa de liderazgo interino. De esa manera, el Dr. John Thomas dejó la posición de CEO interino y continuará desempeñándose como director de Operaciones, asegurando continuidad técnica en la gestión.

El comunicado también informó la salida de Bruno Kaiser del directorio, efectiva desde el 12 de enero de 2026. No obstante, el ejecutivo seguirá vinculado con la empresa en calidad de asesor, lo que permitirá mantener su aporte estratégico durante el proceso de transición.

Desde la compañía, el presidente ejecutivo Brian Imrie destacó que la combinación de experiencia en operaciones mineras, mercados de capitales y comercio internacional fortalece la gobernanza de PPX y respalda su hoja de ruta de crecimiento. En ese marco, la incorporación de un perfil con base y trayectoria en Perú refuerza la importancia del país dentro de la visión estratégica de la minera.

LEA TAMBIÉN: PPX asegura capital y contrato con Glencore para avanzar con proyecto de oro y plata Igor

Glencore, accionista estratégico

La alianza estratégica entre PPX Mining Corp. y Glencore se inició formalmente en octubre de 2025, cuando ambas compañías suscribieron una Carta de Intención vinculante para respaldar el desarrollo del proyecto Igor, ubicado en la región La Libertad. . Este primer acuerdo estableció las bases de una relación orientada a combinar financiamiento, comercialización y soporte técnico en una etapa clave del proyecto aurífero-polimetálico ubicado en el norte del país.

El entendimiento alcanzado en esa fase inicial contempló la inversión estratégica de capital por parte de Glencore, así como la negociación de un contrato de offtake para la compra de concentrados de metales preciosos durante la vida útil del proyecto. Además, el acuerdo incluyó un componente de colaboración técnica, con el objetivo de apoyar a PPX Mining en la optimización operativa y en el acceso a los mercados internacionales de metales.

La alianza se consolidó en diciembre de 2025, cuando PPX Mining anunció el cierre formal de la transacción estratégica con afiliadas de Glencore. Esta etapa confirmó el ingreso del grupo suizo como accionista estratégico, asegurando recursos financieros, un canal estable de comercialización y respaldo operativo para avanzar hacia la producción. De esa manera, PPX fortaleció su posición en Perú y redujo riesgos en la ejecución de su hoja de ruta para el proyecto Igor.