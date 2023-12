En la cumbre, donde estuvo Gestión, se reveló que la gran mayoría de estos proyectos se promoverán mediante la modalidad Proyectos en Activos (PA), de acuerdo con las autoridades del gobierno regional, la alcaldía provincial de San Román (Juliaca) y el distrito Ananea.

Este diario también pudo conocer que además de esta lista, la intención de ProInversión es acelerar la adjudicación de otros dos proyectos que sirvan de impulso para generar interés en el resto: uno por Asociación Público Privada (APP) y otro por Obras por Impuestos (OxI).

Los proyectos “ancla” y más atractivos

La lista de proyectos incluye una serie de obras diversificadas que abordan bastantes campos productivos de Puno, como el turismo, la ganadería y la agricultura. En total, tienen un costo superior a S/ 4 mil millones. Entre los que mayor inversión comprometerían hay aeropuertos, terminales terrestres, entre otros (ver tabla).

Según comentó Denisse Miralles, directora de la Dirección de Inversiones Descentralizadas de ProInversión, a Gestión en la agencia confían que al menos 2 o 3 obras de dicho portafolio puedan madurar rápidamente.

“Este es un primer sondeo de mercado. Las autoridades están mostrando sus activos y la visión que tienen para ellos. Lo que sigue es que intercambien información con las empresas. Luego generaremos reuniones para que conversen más a detalle”, indica.

En ese sentido, Miralles aseguró que existen, además, dos proyectos, fuera de los que se ejecutarían como PA, que servirán de imán para el desarrollo del portafolio presentado en “Puno Invierte”.

“Ahora tenemos un convenio con la municipalidad provincial de Puno para hacer los estudios para el teleférico turístico. Será una Asociación Público Privada (APP) y servirá de ancla para que se generé más interés en Puno”, señala.

El otro proyecto es la construcción del Hospital Azángaro, que se ejecutará mediante Obras Por Impuestos (OxI). “El gobierno regional de Puno tiene casi S/ 130 millones disponibles para esa modalidad. Ya hay una carta de intención presentada por Minsur. Estimamos que en el primer trimestre deberíamos lanzar el concurso”, asegura Miralles.

Al respecto, Richard Hancco, gobernador regional de Puno, refiere a Gestión que cuando asumió el puesto a inicios de año encontró que no se habían pagado los compromisos para su formulación.

“Ya lo hemos cubierto. También ya aprobamos todos los trámites en el consejo. Hemos decidido que si se sobrepasan los S/ 130 millones disponibles para el Certificado de Inversión Pública Regional y Local (CIPRL), lo cubriremos con nuestro presupuesto”, afirma.

El CIPRL, vale recordar, es un documento emitido por el MEF a través del cual se reconoce el monto invertido por la empresa privada en el proyecto financiado mediante OxI.

Hancco también señala que del grupo presentado como PA, hay dos en particular que el gobierno regional buscará adjudicar rápidamente: el Centro Comercial Manko Qhapaq (S/ 150 millones) y una planta procesadora de fibra de alpaca (S/ 12 millones). Para ambas obras el funcionario aseguró contar ya con terrenos habilitados para su construcción.

Sobre el mall, Hancco recalca que se instalaría en las orillas del Lago Titicaca. “Será una especie de alameda a su lado, lo que lo vuelve atractivo. Ya existen tiendas en ese lugar, pero no de tan grande envergadura. Es una inversión garantizada a corto plazo”, afirma.

“Hoy se desperdicia bastante fibra de alpaca porque no hay un trabajo conjunto entre empresarios y productores. Con la ora habrá oportunidad de corregir errores y defectos de calidad”, agrega el gobernador sobre la planta.

Pro Empresa

El gobernador regional de Puno resalta también que, si bien su región tiene rencillas con la presidenta Dina Boluarte luego de las protestas sociales de inicios de año, su postura es favorable al interés empresarial.

“No tenemos una posición fuera del contexto sobre cómo se desarrolla la economía en el mundo. Si no entramos al marco competitivo no vamos a crecer, nos estancaremos. Eso nos obliga a tener una mirada más pragmática y objetiva, lo que implica atraer la inversión privada o explotar las materias primas que tenemos”, asegura.

Hancco también remarca que si no se reúne con la presidenta no es por motivos ideológicos, sino por un irrestricto respecto a los derechos humanos. “Eso no debe tener colores políticos. No podemos desarrollarnos sin respetar los derechos fundamentales porque si no, peligra la estabilidad jurídica”, comenta.

Por su lado, Miralles precisa que el Poder Ejecutivo confía en el compromiso de las autoridades de Puno. “Son cuerdas separadas. No dejarán de mostrar su disconformidad con cosas que no les parecen correctas, pero saben que la inversión privada es necesaria”, explica.

SOBRE EL AUTOR Alessandro Azurín Licenciado en Periodismo por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Parte del equipo fundador del medio digital Sudaca. Experiencia en cobertura política, social y económica peruana.