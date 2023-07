La norma indica que las empresas solo podrán vender en la UE si han emitido una declaración de “diligencia debida” , la cual certifica que los productos que envién no proceden de tierras deforestadas ni ha provocado degradación forestal y tampoco de bosques primarios irremplazables, después del 31 de diciembre de 2020.

En su momento, el embajador de la Unión Europea en Perú, Gaspar Frontini, indicó que se tomó el 2020 como fecha de referencia pues para ese año los países de las Naciones Unidas se habían propuesto acabar con la deforestación, un hecho que no se ha logrado.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) calcula que 420 millones de hectáreas de bosques -una superficie mayor que la de la UE- pasaron a utilizarse para fines agrícolas entre 1990 y 2020; en tanto, el consumo de la UE representa alrededor del 10% de esta deforestación mundial.

En Perú, la deforestación alcanzó su pico más alto en el 2020, año en el que se perdieron 203,212 hectáreas de bosques, según datos del Ministerio del Ambiente (Minam). Ucayali, Madre de Dios, Loreto, Puno y Junín son las regiones con mayor pérdida de bosques.

De acuerdo con data del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), en los últimos años, el 51% de la desaparición de bosques fue explicado por el avance de la agricultura y un 40% debido a la ganadería de pequeña escala. Si consideramos Amazonas, Loreto, Madre de Dios, San Martín y Ucayali, el valor bruto de la producción (VBP) agropecuaria de estas cinco regiones alcanza los S/ 4,876.7 millones, destacándose, justamente, cultivos como café, cacao y palma aceitera.

Asia, el nuevo mercado

Ante la nueva reglamentación de la Unión Europea existe preocupación por parte de los productores que realizan envíos a los países miembro. El presidente ejecutivo de Promperú, Ricardo Limo, señala a Gestión que, consientes de las restricciones de la UE a las que se enfrentarán, se ha instalado una mesa de trabajo en la que participan su representada, los ministerios de Desarrollo Agrario, Economía y Finanzas, Comercio Exterior y Turismo, Cancillería y gremios productores, para adaptarse a los nuevos requerimientos.

En paralelo también se vienen analizando las alternativas de nuevos mercados a los que se podría ingresar ante la pérdida de los países de Europa, pues hacia ese destino llegan principalmente los envíos de café y cacao. De este modo, indica que Asia se convierte en un mercado potencial para los productos peruanos , pues los despachos ya llegan a ese continente, aunque hoy en menores cantidades.

“Una alternativa es el mercado de Asia, lo vemos como una posibilidad. El consumo de café, por ejemplo, está aumentando en los países asiáticos, entonces se presenta como una oportunidad en países no solo como Japón, China y Corea, sino también los del Medio Oriente, como Dubai. Es una posibilidad que esos productos destinados al mercado europeo se puedan redestinar a esos otros mercados. En el caso de cacao, un mercado importante podría ser Estados Unidos, pero también Asia”, sostuvo.

Precisó que ya se está haciendo un trabajo con las Oficinas Comerciales del Perú en el Exterior (OCEX) de Asia, en donde los consejeros económicos han tenido tenido reuniones con las empresas y gremios para ver las posibilidades de redireccionar los productos en mención.

Mayor promoción y mercado interno

Para el presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), Gabriel Amaro, Asia es un mercado importante, sin embargo, señala que no está tan desarrollado como el europeo.

En ese sentido, Amaro dice a Gestión que se necesita de un mayor impulso en la promoción de productos peruanos en esos países , lo que implicará establecer una estrategia para colocar mayor número de productos a ese mercado y contar un presupuesto para ello.

“Por ejemplo, Perú exporta café a algunos países de Asia, como China, Corea o Japón, pero todavía es muy incipiente para el volumen que se envía y lo que podría enviarse. Se requiere de un mayor esfuerzo de promoción y acompañamiento a los productores para que realicen los envíos en base a lo que piden los mercados asiáticos. En Estados Unidos todavía podemos crecer, pero para ello, al igual que Asia, también se requiere del mismo esfuerzo de promoción”, sostiene.

Continuando con el ejemplo del café, señaló que otra alternativa es mirar al mercado interno, considerando que se importan entre 14,000 y 15,000 toneladas de café. A ello se suma que el consumo de café en Perú es de 1.5 kilogramos por persona por año, cuando en Estados Unidos el consumo es de 3.5 kilogramos y en Brasil, 4 kilogramos.

Perder al que más paga

El presidente de la Asociación Peruana de Productores de Cacao (APP Cacao), Luis Mendoza, ve con cautela a los países del Asia como mercado sustituto al europeo, pues este es el que “más paga” por el cacao peruano. Perder al destino que recibe el 40% de las exportaciones de cacao, señala, será un gran desincentivo para los productores, sobre todo por el factor precio.

¿Qué sucede? Mendoza explica que el precio del cacao peruano se rige por la bolsa de Nueva York y actualmente bordea los US$ 3,200 por tonelada, en tanto si el cacao tiene certificado orgánico, paga US$ 300 adicionales; y si tiene sello de Comercio Justo (Fair Trade), paga otros US$ 540 adicionales, de manera que por cada tonelada de cacao la UE paga US$ 840 adicionales sobre el precio de bolsa.

En tanto, el cacao peruano en grano que ya llega a Indonesia -país asiático- recibe un castigo al precio al ser convencional y tener un alto nivel de agroquímicos. El año pasado, según precisa, Indonesia pagó hasta US$ 300 por debajo del precio de bolsa del cacao por estas condiciones.

“El mercado de Indonesia es uno que ha crecido en los últimos años, no tenemos ninguna restricción para ingresar, pero hemos crecido en condiciones no competitivas. El precio del cacao en bolsa supera los US$ 3,200 por tonelada de cacao y si no está certificada, la UE lo puede comprar al precio base, pero no con castigo, como lo hace Indonesia. No hay norma que diga que el cacao convencional a Indonesia debe tener un castigo por precio de bolsa, eso lo pone el que compra, en este caso, Indonesia y eso es un tema que se debe ver”, apuntó.

Mendoza agrega que si se mira a China, resulta que el cacao en grano peruano tiene restricciones sanitarias para su ingreso, por lo que recomienda un trabajo articulado con el Senasa para su acceso. Lo que sí se puede exportar es el chocolate, por lo que Mendoza también apunta a una estrategia para aumentar los envíos de los derivados de cacao y que sean competitivos a nivel de precio, calidad, volumen, sabor y aroma. “Nos quedan 17 meses para cumplir con esta norma”, señala.

Gestión consultó a Senasa sobre las medidas para abrir nuevos mercados ante la normativa de la UE e indicaron que se viene instalando una mesa al respecto y se encuentra en proceso de organización.

Café, con desventajas

No es fácil sustituir el mercado de la UE considerando que, en su caso, el 50% de las exportaciones de café llega a ese destino, coincide el gerente de la Junta Nacional de Café (JNC), Lorenzo del Castillo.

Señala que el mercado del café está altamente concentrado en el bloque europeo, por lo que Japón, incluso junto a Estados Unidos y Canadá, no serán suficientes demandantes de la producción nacional, por lo que ahora se encuentran en una encrucijada respecto a la reducción del área del café. Así, considera que Asia es un mercado potencial, sin embargo, queda un largo camino por desarrollarlo .

“El acceso al mercado asiático es una estrategia que tomará al menos 10 años. Ahora todos los países productores de café querrán ir a disputar ese mercado y Perú tiene las mayores desventajas porque carece de algo estructural: una institucionalidad que nos permita tener capacidades técnicas y empresariales para entrar a competir con otros mercados. En Asia, China es un mercado potencial, pero Perú está lejos”, manifestó.

Agrega que otra de las preocupaciones de la JNC se basa en el cumplimiento de la formalización de la titularidad de las tierras de café, pues según dijo, al menos el 70% de las fincas cafetaleras están sin título de propiedad.

Palma aceitera y madera

Consultado sobre el reglamento de deforestación de la Unión Europea, el presidente de la Asociación de Productores de Palma Aceitera (Perú Palmas), Ledgard Arévalo, señala que no se verán afectados en gran medida debido a que las exportaciones hacia los países miembro de este bloque comercial son reducidas y de los pocos envíos que se realizan, estos cuentan con procesos sostenibles.

Detalla que unas tres empresas trabajan con la certificación Mesa Sostenible de la Palma Aceitera (RSPO, por sus siglas en inglés), la cual demuestra que el aceite crudo de palma no proviene de plantas deforestadas.

“Ya nos hemos venido preparando para este momento, no nos causa un gran impacto porque los palmicultores están desarrollando algunas capacitaciones para la sostenibilidad”, dijo.

Respecto al sector maderero, el vicepresidente del Comité de Maderas e Industrias de la Madera de la Asociación de Exportadores (Adex) , Enrique Toledo, señaló que ha solicitado al Estado realizar un saneamiento de terrenos y un programa de titulación de tierras de las áreas deforestadas.

De igual manera, se propuso al Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) poner en marcha un banco de semillas forestales en Pucallpa (Ucayali) a fin de utilizarlas en la reforestación de las tierras amazónicas degradadas.

