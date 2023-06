La especialista en Comercio de la OCEX Bangkok, Cecilia Pacheco, explicó que Tailandia , Singapur , Indonesia , Filipinas , Malasia y Vietna m son los países que conforman dicho bloque y hacia ellos los principales productos del sector agro que llegan son el cacao en grano (US$ 55.6 millones); uvas frescas (US$ 28.2 millones); café en grano sin tostar (US$ 7.1 millones) y arándanos frescos (US$ 5.8 millones), de acuerdo a data de Promperú.

Sin embargo, tres nuevos alimentos empiezan a aparecer en la lista de productos enviados hacia ASEAN y , además, se observa que se expanden entre los países miembros del bloque comercial y en los otros del continente asiático.

¿A qué países se expandieron?

El reporte de Promperú muestra que las exportaciones de granada fresca a Singapur sumaron US$ 500,000 en el 2022 y por el mismo monto se enviaron nueces de Brasil a Vietman. En tanto, los envíos de quinua a Filipinas alcanzaron más de US$ 100,000 al cierre del año pasado.

Al cruzar la información con data del Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima (Idexcam), se observa que la granada fresca también llegó a Malasia e Indonesia (países del ASEAN) así como a países fuera de dicho bloque: Rusia, Emiratos Árabes, Arabia Saudita, Hong Kong, Jiordania, Kuwait, Bahrein, Iraq, Líbano y Qatar.

Similar situación se observa en el caso de las nueces del Brasil, que en el 2022 llegó a los otros cinco países del ASEAN (Corea del Sur, Tailandia, Singapur, Malasia y Vietnam) así como a otros países de gigante asiático.

El escenario no varía para los envíos de quinua, que además de llegar a los países de la ASEAN, también llegaron a Japón, Hong Kong, Israel, China, Qatar e India.

Exportación de granada fresca a principales países de Asia - 2022 Países de destino Valor FOB (US$) Rusia 3,885,400 Emiratos Árabes 3,738,734 Arabia Saudita 1,409,099 Hong Kong 1,317,316 Malasia 601,805 Singapur 483,891 Indonesia 243,129 Jordania 146,776 Kuwait 119,578 Bahrein 103,638 Iraq 100,122 Líbano 62,916 Qatar 57,183 Fuente: Idexcam/ Países que conforman ASEAN: Tailandia, Singapur, Indonesia, Filipinas, Malasia y Vietnam

Exportación de nueces de Brasil a

principales países de Asia - 2022 Países de destino Valor FOB (US$) Corea del Sur 6,005,261 India 744,965 Turquía 656,229 Rusia 489,831 Vietnam 456,115 Iraq 449,745 Tailandia 241,525 Singapur 237,410 Arabia Saudita 188,817 Japón 159,160 China 110,387 Jordania 107,634 Emiratos Árabes 90,773 Malasia 68,503 Filipinas 42,187 Kuwait 41,024 Indonesia 27,040 Bahrein 25,488 Omán 25,284 Israel 20,700 Qatar 4,584 Hong Kong 1,120 Fuente: Idexcam/ Países que conforman ASEAN: Tailandia, Singapur, Indonesia, Filipinas, Malasia y Vietnam

Exportación de quinua a

principales países de Asia - 2022 Países de destino Valor FOB (US$) Rusia 1,898,926 China 1,744,124 Israel 1,707,442 Emiratos Árabes 1,535,356 Hong Kong 764,410 Corea del Sur 717,536 Arabia Saudita 684,928 Taiwán (China) 671,609 Tailandia 601,866 Turquía 507,538 Japón 366,221 Líbano 221,373 Singapur 188,507 Indonesia 183,636 Kuwait 175,451 Filipinas 145,056 Omán 114,180 Qatar 100,459 Jordania 87,571 India 79,740 Vietnam 75,011 Bahrein 63,072 Pakistán 15,480 Malasia 1,350 Fuente: Idexcam/ Países que conforman ASEAN: Tailandia, Singapur, Indonesia, Filipinas, Malasia y Vietnam

¿Cómo avanza este año?

Al respecto, el jefe del Idexcam, Oscar Quiñonez, señaló a Gestión que este año año los envíos de granada muestran un desempeño positivo a los países del Asia, principalmente a Emiratos Árabes, pasando de 569 toneladas métricas (TM) entre enero y abril del 2021 a 2,186 TN en igual periodo del 2023.

“Lo que nos beneficia es que para estos productos algunos países, al no tener productos similares y no tener problemas de plagas, si bien piden certificado fitosanitario no ponen condiciones como otros países que piden, por ejemplo, la inspección del local de producción o zona de producción“, dijo.

En el caso de las nueces de Brasil, en el primer cuatrimestre los envíos fueron realizados principalmente a Corea del Sur (436.8 TM); y en respecto a los envíos de quinua, Rusia encabeza el principal destino del continente asiático, con 418 TM.

Datos y cifras

En el 2022, las exportaciones totales de Perú a la ASEAN sumaron US $508 millones, de las cuales el 56% fueron no minero energéticas (US$ 285 millones).

La región Piura representó el 31.7% de los envíos no minero energéticas, seguido de Lima, Callao, San Martín e Ica.

