Rodrigo Lazarte Molina, CEO Tierra Viva Hoteles, explicó a Gestión que, a la fecha, cuenta con un portafolio de 12 hoteles desplegados en seis regiones del país: tres están ubicados en la capital, en el distrito de Miraflores, otros cinco en Cusco , entre la ciudad, Valle Sagrado (Urubamba) y Aguas Calientes (Machu Picchu), a los que se añade una sede en Arequipa, otra en Puno, en Piura y en Trujillo. “No tenemos pensadas nuevas aperturas, por el contrario, el 2024 será un año de fortalecimiento”, dijo.

Sin embargo, hacia el último trimestre del año, la cadena planea un desembolso para el desarrollo de un treceavo hotel que abrirá sus puertas en 2026. Si bien esta nueva infraestructura estaba prevista para edificarse a inicios de 2020, la pandemia frenó su construcción. “Ya renovamos las licencias del nuevo hotel que se ubicará en Miraflores. La inversión aproximada es de US$ 5 millones”, argumentó.

Este será el principal y única inversión que se realizará este año, ya que la mirada estará centrada en recuperarse tras cuatros años complicados por la pandemia. “A partir del 2025, en adelante, continuaremos con nuestro planeamiento estratégico y crecimiento”, reveló.

En ese contexto, el ejecutivo reconoció que el año pasado no se lograron los resultados esperados, en virtud que fue un mal año para el sector turismo. “El 2023 debió ser de recuperación como sucedió en los demás países de la región, pero no fue así debido a la inestabilidad política que generaron las marchas violentas del primer trimestre del año, que ocasionaron que más de 25 países pusieran alertas de viaje para no arribar al Perú, que ocasionó que el año cerrará con tan solo 2.5 millones de turistas, 43% menos que el año pre pandemia”, precisó.

En cambio, la perspectiva para este año es positiva. “Tenemos buenas expectativas, si bien aún vamos a tener una brecha tarifaria con el 2019, esperamos acercarnos bastante en ocupación”, acotó. La plaza más importante para la cadena hotelera es Cusco porque sus hospedajes albergan la mayor cantidad de habitaciones. En ese sentido, lo que pase en Machu Picchu, afectará al turismo receptivo. “(El arribo de turistas en) Enero estuvo un poco lento por la incertidumbre de la venta de entradas a Machu Picchu, pero esto ya está regularizado y esperemos que se mantenga así”, aseveró.

Los hoteles Tierra Viva no son boutique, aclaró Lazarte Molina, son hoteles medianos que albergan entre 30 a 70 habitaciones, con un servicio personalizado.

Principal competidor: Airbnb

El ejecutivo, que también se desempeña como presidente del Comité de Hoteles de la Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines (Ahora), consideró que alternativas de alojamiento como Airbnb es una competencia desleal e informal para el sector hotelero formal por lo que es necesaria su regulación, no solo para efectos tributarios y beneficios económicos, sino para evitar la inseguridad de los turistas y la vecindad de los residentes actuales de los lugares donde están localizados.

“Se están construyendo infraestructuras completas disfrazadas de edificios residenciales dedicados 100% a la actividad comercial de alquiler de corto plazo, es decir, se están haciendo actividades comerciales, en zonas residenciales, sin supervisión. Eso no es correcto, es peligroso”, subrayó.

Para destacar frente a esta competencia, desde Tierra Viva están enfocados en ser los mejores y en innovar constantemente el servicio para estar a la vanguardia de las necesidades de los turistas. “Ante ello es necesario contar con herramientas tecnológicas y un gran equipo humano, que es lo que nos diferencia”, precisó.

Claves

Visitantes: la cadena hotelera no está enfocado en turistas de ticket alto, por el contrario, son una opción de ticket medio. “ Estamos orientados al turista que busca vacacionar y al segmento corporativo que demanda precio-calidad”, indicó Lazarte.

la no está enfocado en turistas de ticket alto, por el contrario, son una opción de ticket medio. “ indicó Lazarte. Fondos de inversión: dos hoteles de Tierra Viva, ubicados en la capital, pertenecen al fondo de inversión inmobiliaria Faro Capital . Sobre estas propiedades, el CEO aclaró que tienen el usufructo y operación de ambas infraestructuras por varios años más. “ En caso Faro Capital decida vender los hoteles, estos cambiarían de dueño, pero Tierra Viva seguiría manteniendo la operación de ambos ”.

dos hoteles de Tierra Viva, ubicados en la capital, pertenecen al fondo de inversión inmobiliaria . Sobre estas propiedades, el CEO aclaró que tienen el usufructo y operación de ambas infraestructuras por varios años más. “ ”. Promoción de turistas: para Tierra Viva es necesario para el arribo de turistas que en el país no haya violencia, haya seguridad, infraestructura pública básica y decente; además de menos burocracia y corrupción.

