Antes de invertir dinero, se deben evaluar una serie de factores para asegurarse de que se está tomando la mejor decisión. A continuación, especialistas brindan recomendaciones claves.

1. No inviertas lo que necesitas para sobrevivir

Esta recomendación sirve tanto para una persona natural o jurídica, es decir, para un emprendedor. “Suena obvio, pero no lo es. El capital operativo no es capital de inversión. Antes de pensar en rentabilidad, asegúrate de que tu negocio puede sostenerse sin ese dinero durante el plazo comprometido”, subrayó Alonso Bringas, CEO& Founder de Capitalia.

2. Entiende el riesgo antes que la rentabilidad

“Si alguien te habla primero de la tasa y no del riesgo, desconfía. Toda inversión tiene riesgo. La clave no es eliminarlo, sino entenderlo: ¿qué respalda la operación? ¿hay garantías reales? ¿qué pasa si el deudor no paga?“, indica Alonso Bringas.

3. Diversificar no es repartir al azar

Si una persona recién empieza a invertir, son tres cosas las que debe considerar: diversificación, su perfil de riesgo y el objetivo, indicó por su parte Alfredo Marín, gerente de pasivos de BanBif. “Como recién empieza a invertir, el aprender es un claro objetivo y podría dividir el monto a invertir en lo siguiente: 60% en instrumentos de renta fija como depósitos a plazo o cuentas remuneradas y la diferencia en instrumentos como bonos de principales empresas extranjeras a través de un índice que las replique”, señaló Marín.

Pero diversificar no significa poner dinero “en todo”, subrayó por su parte Alonso Bringas. “Significa estructurar estratégicamente: distintos plazos, distintos perfiles de riesgo y distintos sectores. La concentración excesiva es uno de los errores más comunes en empresarios que recién empiezan a invertir”, anotó.

4. La liquidez también es una estrategia

“No todo debe estar invertido a largo plazo. Tener liquidez te da poder de decisión, capacidad de reacción y tranquilidad mental. Un emprendedor sin liquidez es un empresario vulnerable”, anota Bringas.

5. Invierte en lo que entiendes

Si no puedes explicar en una frase cómo funciona tu inversión, probablemente no la entiendes del todo. No inviertas por moda, por presión social o por miedo a quedarte fuera, subrayó Alonso Bringas.

Por su parte Alfredo Marín explicó que con el depósito a plazo la rentabilidad siempre es fija, por tanto, predecible, incluso es posible saber la tasa de retiro anticipado si el cliente debe pre-cancelar o resolver el contrato. “Mientras que en un fondo mutuo, por su naturaleza la rentabilidad es variable y poco predecible, pues hay eventos que pueden impactar en el fondo”, apuntó.

6. La disciplina vale más que el entusiasmo

Finalmente, Alonso Bringas resaltó que la cultura financiera no se construye con una inversión exitosa. “Se construye con constancia, análisis y criterio. El éxito sostenido no es cuestión de suerte, es cuestión de método”, apuntó.