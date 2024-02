Muchas personas están ingresando a fondos de inversión de oferta privada carentes de regulación, siendo administrados por gestoras privadas no supervisadas ni reguladas por la Superintendencia del Mercado de Valores ( SMV ), advirtió el líder del comité regulatorio de la Asociación de Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión ( ASAFI ), Aldo Fuertes.

Sin embargo, el público no tiene claro que está invirtiendo en fondos de oferta privada de gestoras sin supervisión de la SMV, lo que es preocupante para las administradoras de fondos de inversión reguladas y supervisadas, manifestó.

Así, de presentarse algún problema, como malos manejos o estafas en esos fondos privados no supervisados, se afectarán todos los fondos de inversión, incluyendo los regulados, dijo.

“Nos ponen en la misma bolsa a las administradoras (de fondos de inversión) reguladas y supervisadas, y a las que manejan fondos que no están supervisadas”, acotó.

¿Qué tipos de fondos de inversión no supervisados se ofrecen?

El también gerente general de Core Capital SAF, detalló que los fondos de inversión no supervisados operan principalmente en el rubro de factoring, seguido por los de deuda privada , notas estructuradas e inmobiliarios.

“Hay muchos que están en factoring y se han creado varias gestoras (de fondos de inversión) no supervisadas para albergar fondos (de inversión) privados (no supervisados) vinculados a estrategias de factoring. Esta es la estrategia más grande en el mercado no regulado ni supervisado de fondos”, dijo.

Luego están los fondos de inversión de oferta privados (sin supervisión) manejados por empresas no reguladas que financian a emprendedores a altas tasas , y que, por tanto, ofrecen retornos atractivos a sus inversionistas, indicó.

Asimismo, hay fondos privados no supervisados que están invirtiendo en notas estructuradas, y los inversionistas compran una participación en estos fondos, dijo. “Los inversionistas no saben si están invirtiendo directa o indirectamente en notas estructuradas ”, anotó. Estas notas son instrumentos emitidos por entidades financieras que combinan activos ( bonos , acciones , etc.) y derivados financieros ,, y los inversionistas tiene la posibilidad de participar en la rentabilidad del activo subyacente, sin comprar de forma directa. Figuran también los fondos privados no supervisados que invierten en inmuebles locales, añadió.

¿Cúanto se invierte en los fondos privados de gestoras no reguladas?

Estos fondos de inversión no regulados llegan a personas afluentes y de alto patrimonio, cuyos tickets de inversión están entre US$ 5,000 y más de US$ 500,000, comentó. “Lo que no se conoce es si ya se están ofreciendo estos fondos a personas con menor capacidad de inversión”, agregó.

Precisó que los recursos que gestionan las sociedades administradoras de fondos (SAF) y de fondos de inversión (SAFI) supervisados alcanzan unos US$ 3,000 millones, de los que el 50% corresponde a fondos colocados por oferta pública y los demás, a los de oferta privada.

En torno a los fondos de inversión privados y las firmas no supervisadas que los manejan, es difícil cuantificar lo que administran, por lo que es importante que estén en algún tipo de registro que maneje la SMV a fin de que se pueda conocer su dimensión y número de inversionistas, dijo. “Esta información es de mucho valor para saber qué tan grande es ese mercado, que por no ser transparente no se termina de dimensionar”, resaltó.

La SMV comparte la preocupación de los fondos de inversión regulados sobre la falta de información de los fondos sin regulación, y siempre mostró interés por tratar de resolver este vacío, dijo Fuertes.

La Ley de Fondos de Inversión deja la posibilidad de que existan fondos gestionados por empresas que no se encuentran bajo la supervisión de la SMV, por lo que si se quiere cambiar ese estatus, se debe modificar la Ley en el Congreso , refirió.

Y, mientras se evalúa modificaciones en Ley de fondos de inversión, se necesita que la administración de fondos privados no supervisados tenga políticas de transparencia, revelación de información, auditoria externas e independientes y políticas de gestión de conflictos de intereses muy robustas y abiertas, sostuvo.

Además, las firmas administradoras reguladas que manejan fondos de inversión privados o públicos asumen costos regulatorios y complejidades operativas que las empresas no supervisadas no tienen, lo que ocasiona asimetría no competitiva, sostuvo.

¿Qué pueden hacer los inversionistas ante los fondos privados no supervisados?

Las empresas no supervisadas que manejan fondos de inversión no regulados no brindarán toda la explicación referente a los fondos que ofrecen, a diferencia de las firmas supervisadas, dijo el también ex presidente de Procapitales .

En ese sentido, si los inversionistas conocen o les ofrecen alternativas en fondos, lo primero que deben hacer es preguntar si se trata de fondos de inversión o fondos mutuos , y luego consultar si los fondos se encuentran regulados y supervisados por la SMV, e inquirir si las firmas que los gestionan están supervisadas, sugirió.

Es importante conocer quiénes son los socios que están detrás de las empresas (no supervisadas) que gestionarán los fondos, la trayectoria de los socios y los comités de inversión -pues estos son responsables de las decisiones de inversión de los fondos-; y si estos fondos son auditados por terceros, precisó.

Además, los inversionistas deben analizar qué hacen (las gestoras de fondos) para ofrecer tasas de retornos atractivas, de 15% o 20%, por encima del mercado, pues ello implica un riesgo alto, como el de perder el dinero invertido, dijo el docente de Finanzas de la Universidad ESAN , Edmundo Lizarzaburu.

Las personas deben medir su apetito y tolerancia al riesgo, pues nadie los obliga a invertir, así como tener claro los riesgos implícitos. sostuvo.

¿Qué ocurre con los fondos de inversión privados de las empresas supervisadas?

Asimismo, Fuertes comentó que los inversionistas podrían apostar a fondos de inversión (privados) sin supervisión, pero con administradoras reguladas, pues ello brinda tranquilidad a los participantes.

Las empresas supervisadas los pondrán en sus memorias (a los fondos privados), pues, por obligación, tienen que reportar que manejan dichos fondos, dijo.

Los fondos de inversión privados de empresas supervisadas son instituciones reguladas, cuyos fondos privados tienen, de forma indirecta, supervisión de la SMV, precisó Lizarzaburu.