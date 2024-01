Durante los dos últimos años, el sector construcción y los subsectores infraestructura e inmobiliario, mantuvieron una importante participación en la economía peruana. Sin embargo, frente a un contexto económico aún de incertidumbre, muchos inversionistas locales han optado por buscar oportunidades fuera del país, y una de las tendencias más destacadas es la inversión en proyectos inmobiliarios residenciales en Florida. En esa línea, el Grupo Edifica, mediante su brazo financiador Core Capital SAF, continúan consolidando su operación en el mercado de Estados Unidos.

Juan Carlos Tassara, director de Core Capital SAF, comentó que están cerrando el año con US$ 52 millones en colocaciones, un 25% más que el año pasado, como fondo de inversión. Además, realizaron la liquidación de tres de sus fondos de inversión, los cuales iniciaron operaciones entre 2017 y 2019, generando tasas de rendimiento entre 7.2%, 8.9% y 12% en dólares.

En relación a su operación internacional, comentó que un hito alcanzado fue la consolidación de su ingreso al mercado de Estado Unidos con un nuevo fondo de inversión (Fondo Edifica Global). Asimismo, llegaron al 50% de ventas de su primer proyecto en Brickell (Florida), generando ventas por un total de US$ 65 millones de los US$ 117 millones totales del proyecto.

“Además, hemos cerrado la compra del segundo (proyecto) y estamos en el proceso del tercero. Este paso estratégico nos coloca en una posición sólida para superar la facturación actual de la inmobiliaria en Perú”, comentó Tassara.

Sus planes de crecimiento

Al ser consultado por la meta de administración de activos, Tassara señaló que en 2023 cerrarán aproximadamente con US$ 100 millones y se han trazado la meta de alcanzar entre US$ 150 millones y US$ 200 millones para el 2024.

Con miras a ello, con el objetivo de aumentar su base de inversiones, el ejecutivo adelantó que abrirán una cartera de inversionistas en el mercado español. “Vemos oportunidades en la diversificación de nuestra cartera de inversionistas en otros países, empezando por España. Luego de eso, veremos otros potenciales países que consideren a Florida como un lugar de inversión atractivo”, señaló Tassara.

El directivo de Core Capital SAF explicó que la elección de Florida como hub de desarrollo inmobiliario en se basa en su robusta economía. “Nos especializamos en distritos consolidados, centrándonos en productos de nicho, como proyectos de departamentos pequeños dirigidos a inversionistas con enfoque en generación de rentas. en Perú.

Bajo esa línea, la compañía ha replicado el modelo en Brickell, el segundo centro financiero de Estados Unidos. “Identificamos una escasa oferta de departamentos pequeños destinados a rentas de corto plazo, un nicho aún no desarrollado en Florida. Estamos abiertos a considerar otras ubicaciones por los siguientes cinco años únicamente dentro de Florida que presenten un potencial de crecimiento”, adelantó el ejecutivo.

(Foto: Care Capital SAF)

Perfil del inversionista

Según explicó el ejecutivo, el monto promedio de inversión se sitúa en US$ 100,000. “En el último año, decidimos dar acceso a nuestros fondos, con mínimos de inversión desde US$ 10,000 y estamos en proceso de ampliar nuestro mercado dirigido a este segmento de clientes, agregó.

Asimismo, comentó que el perfil del inversionista del fondo son personas que buscan multiplicar su patrimonio por medio de la diversificación de su portafolio en productos de desarrollo inmobiliario. “Generalmente, buscan rentabilidades de doble dígito, pero a su vez teniendo la seguridad de invertir en una empresa que tenga una trayectoria y un sector como al que pertenecemos”, señaló.

SOBRE EL AUTOR Alejandro Milla Tapia Licenciado en Comunicación de la Universidad de Lima, con especialidad de periodismo y comunicación corporativa. Actualmente redacto en la sección negocios del Diario Gestión.