A octubre, el financiamiento de las empresas en el mercado de valores llegó a US$ 808 millones, con un crecimiento de 55% respecto de igual periodo del 2022, cuando alcanzó los US$ 521 millones, según información de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).

Las emisiones de las empresas en bolsa local fueron en su mayoría instrumentos de corto plazo en el periodo de análisis (91.6% del total).

Esto obedece a que las compañías no se animan a financiarse a mediano y largo plazo por los niveles (altos de) las tasas de interés, y por incertidumbre por la demanda de las AFP ante un posible retiro de fondos de pensiones, explicó la superintendente de la SMV, Lorena Masías.

“Hay una situación crítica en el mercado de capitales en el sentido que ha habido un impacto importante en las colocaciones (de bonos). Se observa colocaciones de oferta pública primaria (OPP), bonos, y los niveles del 2021, 2022 dejaron bastante que desear respecto de años anteriores (…). Pero en el presente año se está notando una recuperación en el monto colocado”, comentó.

Los montos de los instrumentos de deuda colocados por las empresas son muy inferiores a los de antes de la pandemia (US$ 1,931 millones en el 2019), pues totalizaron US$ 541 millones el 2021 y US$ 691 millones en el 2022.

SIn embargo, el mercado se podría recomponer en la medida en que retrocedan las tasas de interés y se favorezca la oferta de títulos de largo plazo, manifestó.

A partir del segundo semestre del 2024, se debería observar una mejora conforme surjan más proyectos de inversión de las empresas, y estas comiencen a elaborar planes de mediano y largo plazo, estimó.

Hasta entonces, las compañías se mantendrán en actitud de ver antes de hacer, pues no hay certeza de qué tan complicado será el verano (por el Fenómeno de El Niño), cuando algunos sectores serían más afectados que otros, estimó.

Bolsa de Lima

A su vez, el monto negociado en la Bolsa de Valores de Lima (BVL) alcanzó los US$ 1,853 millones a octubre del 2023, con una reducción de 37.48% respecto de similar periodo del 2022.

“La renta variable (acciones) es lo que más está sufriendo todo el efecto que se está observando en el mercado de capitales por la falta de proyectos de inversión y la menor demanda de los (inversionistas) institucionales, como los (gestores de) fondos de pensiones”, dijo Masías en la XVIII Convención de Finanzas y Mercado de Capitales, organizada por Procapitales.

Por su lado, el docente de Finanzas de la Universidad ESAN, Edmundo Lizarzaburu, consideró que el mercado de capitales es incipiente. “En los últimos dos años, las emisiones de deuda cayeron en velocidad. Esto redujo el tamaño de la bolsa. Además, los volúmenes de negociación fueron pequeños”, enfatizó.

Así, manifestó que el mercado de valores (peruano) requiere un dinamismo distinto. “La bolsa debería empezar a ofrecer otros productos. Podría reactivar la bolsa de productos o el mercado de derivados de divisas”, sostuvo.

Integración de bolsas

Masías se refirió al proceso de integración corporativa de las bolsas de Santiago, Bogotá y Lima: “El avance para tener un holding de las tres bolsas es bastante positivo”.

En dicho proceso, se busca realizar modificaciones normativas que viabilicen la integración y la introducción de una cámara central de contraparte, para brindar las condiciones de seguridad a quienes intervengan en los mercados, afirmó.

“Chile y Colombia tiene cámara central de contraparte. Eso es algo que Perú está desarrollando y se trabaja con la BVL y Cavali, y se emitirá una norma, porque a la SMV le corresponde fijar condiciones mínimas”, dijo.

Hoja de ruta

Masías aseguró que se continuará reforzando la coordinación público – privada en el Consejo Consultivo del Mercado de Capitales, y que la actualización de la hoja de ruta para el desarrollo de este mercado estará lista en marzo del 2024.

Esta guía, que data del 2019, consta de 49 acciones estructuradas en cuatro ejes: oferta; demanda; infraestructura de mercado; y transparencia, formación de precios, liquidez y manejo de conflicto de intereses, resaltó.

La SMV viene trabajado con el Grupo Banco Mundial en tal actualización. “Tras momentos complicados, se hace oportuno actualizarlo (la hoja de ruta) alrededor de estos ejes. Esperamos que con ello el mercado de capitales pueda retomar su crecimiento”, expresó.

