Una nota estructurada, explicó, es un producto financiero de inversión con un plazo determinado para obtener una ganancia. Este se podría ver como un híbrido que combina un pago periódico y fijo con un componente variable (los activos subyacentes dentro del instrumento como, por ejemplo, acciones, bonos, ETF, etc.), que determinaría el retorno.

El pago está sujeto a que el valor de los activos se ubique entre cierto límite de caída e incremento. Sin embargo, el margen puede ser amplio, siendo esta una protección (en contraste a si se invertía directamente en, por ejemplo, la acción) que asegura el retorno de la inversión.

“Es una forma más protegida para invertir, pues se da un espacio para que las acciones puedan caer o subir sin perder el retorno esperado, que es mensual. Sería entonces una opción interesante ante la actual coyuntura volátil con mercados en alerta por inflación y recesión”, anotó.

Poblete señaló que, ya habiendo pasado la primera parte del año, las notas estructuras podrían tener incluso tendencia a ser más seguras en cuanto a la obtención del retorno mensual.

“Ya se tiene un S&P500 debajo en 20% y un Nasdaq en 30%, entonces ha habido una gran baja, por lo que es más difícil que haya un retroceso importante en este momento. Ello en favor de que se cumplan las condiciones (límites de caída y subida) que impone cada nota estructurada. No obstante, nada está dicho”, indicó.

Las condiciones minimizan las pérdidas

Si bien los límites de caídas y aumentos en el valor del activo determinan si se paga el cupón (retorno) mensual, en caso de no estar dentro de esos márgenes es usual ver en notas estructuradas algunos mecanismos para reducir pérdidas, señaló Poblete.

Propuso, a manera de ejemplo teniendo como base un caso real, una nota estructurada por un plazo de dos años con tres diferentes acciones como activo subyacente. En este caso, Netflix, Facebook y Amazon.

La nota estructurada determinará que, en el caso de que las tres empresas se mantengan en el mismo precio, bajen como máximo 40% o suban hasta 10% (esto sería los límites o barrera de cupón), se va a pagar un 12% anual. Esto sería un 1% como rentabilidad mensual del dinero que se invirtió.

“Es decir, de invertir US$ 10,000, el pago mensual sería de US$ 100 todos los meses de mantenerse las condiciones antes descritas. En este caso, la protección sería el rango de -40% a +10%”, explicó.

Bajo el mismo ejemplo, si una acción cae más de 40% (pero no tanto como para estar debajo de 50%), no se pagaría la mensualidad; sin embargo, esta se podría recuperar si el activo vuelve a estar en los márgenes contemplados. Basta que una de las acciones baje para que pueda activarse esta condición.

“Hay pisos adicionales dentro de la nota estructurada, en este caso que no se pase de una caída de 50%. Si la acción vuelve a subir y se coloca dentro de la barrera de cupón, se volvería a pagar el cupón mensual (en este caso de 1%) y aparte lo que se dejó de pagar en los meses que se estuvo fuera del rango”, anotó.

Ya en un caso más pesimista. Si una de las acciones cae de forma acentuada y por debajo de 50%, las notas estructuradas pueden devolver lo que resta del capital invertido en acciones de la empresa.

“Supongamos que Netflix cayó más de 50%. Si invirtió inicialmente US$ 10,000, al inversor le darían, por ejemplo, US$ 4,900 que es lo que queda luego de la caída, pero en acciones de esa empresa, y ahí se decide si mantenerlas hasta que se revaloricen o venderlas. Es decir, no es que se pierda completamente el dinero en escenarios no tan auspiciosos”, subrayó.

Por otro lado, si el precio sube más allá del límite superior, se vence la nota estructurada y se devuelve el capital invertido.

“Por ejemplo, si una de las acciones cotiza en US$ 100 y esta sobrepasa los US$ 110, se vence la nota, se paga el monto invertido inicialmente (en este caso US$ 10,000) y el inversor se queda con los pagos que ya acumuló. Es usual que haya un mínimo de tiempo hasta que se pueda activar esa condición. Por ejemplo, luego del cuarto mes, en caso la acción haya crecido de manera importante sobre el límite, entonces recién se podría devolver el dinero”, puntualizó.

Montos y cómo adquirirlos

Los montos a invertir son fijos y van desde US$ 10,000 y el plazo tiene como mínimo obligatorio un año. Se puede adquirir este producto a través de fintechs como Zest, señaló Poblete.

“Si el activo subyacente son acciones de bolsa, se tendría que ser cauteloso con las empresas que dependen mucho de deuda por el tema de inflación, pues es probable que sus resultados de los próximos trimestres puedan tener bajas importantes”, explicó.

Agregó que se tiene entonces más riesgo de que se salga de la barrera cupón de la nota estructurada. “Mas que de la industria, la selección debe ir por empresas que puedan sobrellevar mejor la situación o más consolidadas, de las que se espera que tengan más bien una cotización más estable. Podrían ser opciones como las bigtech Apple, Google o Microsoft”, dijo a Gestion.pe.